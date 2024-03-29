Атаки на російські НПЗ є відповіддю на руйнування енергосистеми України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що атаки на російські НПЗ є відповіддю на атаки на енергосистему України.

В інтерв'ю Washington Post, опублікованому в п'ятницю, Зеленський стверджував, що він зможе зупинити російські атаки на енергосистему України, лише змусивши Росію заплатити аналогічну ціну.

Якщо немає протиповітряної оборони для захисту нашої енергосистеми, і росіяни атакують її, моє питання: чому ми не можемо їм відповісти? ", - сказав він.

Поки російські безпілотники, ракети та високоточні бомби проривають оборону України та атакують енергетичні об'єкти та іншу важливу інфраструктуру, Зеленський відчуває, що в нього немає іншого вибору, окрім як завдати удару у відповідь через кордон - в надії створити стримування, зазначає видання.

За словами Зеленського, реакція США на це "не була позитивною", але Вашингтон не міг обмежити розміщення Україною власної вітчизняної зброї. "Ми використовували наші дрони. Ніхто не може сказати нам, що ви не можете".

Зеленський зазначив, що ракети ATACMS-300 великої дальності можуть вражати цілі в окупованому Росією Криму, особливо аеродроми, з яких Росія запускає літаки з високоточними ракетами, які завдають серйозної шкоди. Ці ракети нещодавно вразили Одесу та низку інших цілей.

"Коли у Росії є ракети, а в нас немає, вони атакують ракетами: все - газ, енергетику, школи, заводи, цивільні будинки", - заявив Зеленський.

"ATACMS-300 - ось відповідь", - продовжив він.

Він сказав, що хоче використовувати ракети більшої дальності не для нападу на російську територію, а на аеродроми у Криму. "Коли Росія дізнається, що ми можемо знищити ці літаки, вони не атакуватимуть із Криму. Це як із морським флотом. Ми витіснили їх із наших територіальних вод. Тепер ми їх виштовхнемо з аеропортів Криму".

Затримка Конгресом зі схваленням пакету військової допомоги у розмірі $60 млрд. США дорого обійшлася Україні, заявив Зеленський. Військові не змогли спланувати майбутніх операцій, а законодавці сварилися майже шість місяців. Він попередив, що українським силам, які перебувають у скрутному становищі, можливо, доведеться відступити, щоб убезпечити свої лінії фронту та зберегти боєприпаси.

"Якщо немає підтримки США, це означає, що ми не маємо ППО, немає ракет "Петріот", немає постановників перешкод для радіоелектронної боротьби, немає 155-міліметрових артилерійських снарядів", - сказав він. "Це означає, що ми повертатимемося, відступатимемо, крок за кроком, маленькими кроками".

При цьому, за його словами, якщо фронт залишиться стабільним, Україна зможе озброїти та навчити нові бригади в тилу для проведення нового контрнаступу пізніше цього року.

Зеленський резюмував реальність цього конфлікту з нульовою сумою: "Якщо ви не зробите кроків уперед для підготовки нового контрнаступу, Росія їх зробить. Ось чому ми навчилися в цій війні: якщо ви цього не зробите, це зробить Росія".