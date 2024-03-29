Політика

22:57 29.03.2024

Атаки на російські НПЗ є відповіддю на руйнування енергосистеми України

3 хв читати
Атаки на російські НПЗ є відповіддю на руйнування енергосистеми України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що атаки на російські НПЗ є відповіддю на атаки на енергосистему України.

В інтерв'ю Washington Post, опублікованому в п'ятницю, Зеленський стверджував, що він зможе зупинити російські атаки на енергосистему України, лише змусивши Росію заплатити аналогічну ціну.

Якщо немає протиповітряної оборони для захисту нашої енергосистеми, і росіяни атакують її, моє питання: чому ми не можемо їм відповісти? ", - сказав він.

Поки російські безпілотники, ракети та високоточні бомби проривають оборону України та атакують енергетичні об'єкти та іншу важливу інфраструктуру, Зеленський відчуває, що в нього немає іншого вибору, окрім як завдати удару у відповідь через кордон - в надії створити стримування, зазначає видання.

За словами Зеленського, реакція США на це "не була позитивною", але Вашингтон не міг обмежити розміщення Україною власної вітчизняної зброї. "Ми використовували наші дрони. Ніхто не може сказати нам, що ви не можете".

Зеленський зазначив, що ракети ATACMS-300 великої дальності можуть вражати цілі в окупованому Росією Криму, особливо аеродроми, з яких Росія запускає літаки з високоточними ракетами, які завдають серйозної шкоди. Ці ракети нещодавно вразили Одесу та низку інших цілей.

"Коли у Росії є ракети, а в нас немає, вони атакують ракетами: все - газ, енергетику, школи, заводи, цивільні будинки", - заявив Зеленський.

"ATACMS-300 - ось відповідь", - продовжив він.

Він сказав, що хоче використовувати ракети більшої дальності не для нападу на російську територію, а на аеродроми у Криму. "Коли Росія дізнається, що ми можемо знищити ці літаки, вони не атакуватимуть із Криму. Це як із морським флотом. Ми витіснили їх із наших територіальних вод. Тепер ми їх виштовхнемо з аеропортів Криму".

Затримка Конгресом зі схваленням пакету військової допомоги у розмірі $60 млрд. США дорого обійшлася Україні, заявив Зеленський. Військові не змогли спланувати майбутніх операцій, а законодавці сварилися майже шість місяців. Він попередив, що українським силам, які перебувають у скрутному становищі, можливо, доведеться відступити, щоб убезпечити свої лінії фронту та зберегти боєприпаси.

"Якщо немає підтримки США, це означає, що ми не маємо ППО, немає ракет "Петріот", немає постановників перешкод для радіоелектронної боротьби, немає 155-міліметрових артилерійських снарядів", - сказав він. "Це означає, що ми повертатимемося, відступатимемо, крок за кроком, маленькими кроками".

При цьому, за його словами, якщо фронт залишиться стабільним, Україна зможе озброїти та навчити нові бригади в тилу для проведення нового контрнаступу пізніше цього року.

Зеленський резюмував реальність цього конфлікту з нульовою сумою: "Якщо ви не зробите кроків уперед для підготовки нового контрнаступу, Росія їх зробить. Ось чому ми навчилися в цій війні: якщо ви цього не зробите, це зробить Росія".

Теги: #рф #нпз #україна #атаки #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:12 29.03.2024
Стратегічною метою РФ є відновлення слави Радянського Союзу на міжнародній арені - Кулеба

Стратегічною метою РФ є відновлення слави Радянського Союзу на міжнародній арені - Кулеба

16:42 29.03.2024
Вирішити проблеми на українсько-польському кордоні допоможе спільний митний контроль - Верещук

Вирішити проблеми на українсько-польському кордоні допоможе спільний митний контроль - Верещук

15:36 29.03.2024
Зеленський про обстріл РФ двох ГЕС: Під загрозою не лише Україна, а й Молдова

Зеленський про обстріл РФ двох ГЕС: Під загрозою не лише Україна, а й Молдова

14:29 29.03.2024
Програми обмінів і допомога від Польщі у спортивній сфері є показником солідарності країн

Програми обмінів і допомога від Польщі у спортивній сфері є показником солідарності країн

13:57 29.03.2024
Україна і Польща погодили продовження діяльності Польського центру підтримки культури в Україні на 2024 рік

Україна і Польща погодили продовження діяльності Польського центру підтримки культури в Україні на 2024 рік

10:27 29.03.2024
Україна підписала зі США угоду про відтермінування виплат за держборгом

Україна підписала зі США угоду про відтермінування виплат за держборгом

06:07 29.03.2024
Федоров представив новий комплекс дистанційного розмінування

Федоров представив новий комплекс дистанційного розмінування

04:04 29.03.2024
По всій Україні - повітряна тривога через загрозу ракетних ударів

По всій Україні - повітряна тривога через загрозу ракетних ударів

02:02 29.03.2024
Фармкомпанія "Дарниця" приєднується до Альянсу критичних лікарських засобів ЄС

Фармкомпанія "Дарниця" приєднується до Альянсу критичних лікарських засобів ЄС

01:10 29.03.2024
Унаслідок атаки безпілотників у Кам'янському є постраждалий

Унаслідок атаки безпілотників у Кам'янському є постраждалий

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Голова Національних зборів Франції: Прийде день, коли Україна не буде фронтом, а буде східними воротами Європи

Зеленський заявив про наявність суттєвого обсягу коштів на поточний рік для всіх регіонів країни в межах програми "Зроблено в Україні"

Кулеба: Візит глави МЗС України до Індії - перший за останні сім років, мета - зміцнення українсько-індійських відносин

Кулеба повідомив, що отримує "роздратовані коментарі" з Берліна після відповідей про постачання Україні Taurus

Франція інвестуватиме у військові виробництва на території України - посол

ОСТАННЄ

Кулеба: Завдання номер один - повернення українсько-індійських відносин до довоєнного рівня

Чутки про комунальний колапс у Києві – фейк

Кулеба: Вето РФ на продовження мандата групи експертів ООН, яка стежила за дотриманням санкцій проти КНДР, - це фактично визнання провини

Голова Національних зборів Франції: Прийде день, коли Україна не буде фронтом, а буде східними воротами Європи

Польща є прикладом для України в реформі місцевого самоврядування - Верещук

Байден із невеликою перевагою випереджає Трампа за результатами опитування

Зеленський заявив про наявність суттєвого обсягу коштів на поточний рік для всіх регіонів країни в межах програми "Зроблено в Україні"

Трамп заявив, що йому на руку участь племінника Кеннеді в передвиборчих перегонах

Кулеба: Візит глави МЗС України до Індії - перший за останні сім років, мета - зміцнення українсько-індійських відносин

"УДАР Віталія Кличка" у Київраді вимагає від центральної влади повернути прибережну смугу озера Міністерка громаді Києва

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА