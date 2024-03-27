Трамп заявив, що йому на руку участь племінника Кеннеді в передвиборчих перегонах

Експрезидент США Дональд Трамп у середу заявив, що участь у передвиборчих перегонах племінника Джона Кеннеді - Роберта Кеннеді-молодшого - сприятливо позначиться на перспективах Республіканської партії.

"Кеннеді-молодший - найбільш ліворадикальний кандидат у перегонах. (...) Я думаю, це означає, що він переманить частину електорату від скорченого Джо Байдена, що зробить велику послугу Америці", - наводить The Hill уривки із заяви Трампа в його соцмережі Truth Social.

"Це на руку руху MAGA ("Зробимо Америку знову великою")", - додав колишній президент США.

При цьому він наголосив, що Кеннеді-молодший не є для нього опонентом, і що йому буде важко потрапити до виборчих бюлетенів.

Напередодні незалежний кандидат на посаду глави держави США Роберт Кеннеді-молодший оголосив, що юрист і філантроп Ніколь Шанахан стане віцепрезидентом у разі його перемоги на виборах. За даними американських ЗМІ, 38-річна Шанахан є дочкою китайського іммігранта. Раніше була одружена зі співзасновником Google Сергієм Бріном.

The Hill зазначає, що демократи розкритикували Кеннеді після оголошення кандидатури Шанахан, стверджуючи, що він за підтримки Республіканської партії служить "перешкодою" для Байдена. Так, член палати представників від штату Каліфорнія Роберт Гарсія заявив, що він "особисто ображений і відчуває відразу до кампанії" Кеннеді-молодшого.

The Washington Post зазначало, що Кеннеді-молодшому потрібно було вже зараз визначитися з кандидатом на посаду віцепрезидента, оскільки, згідно з правилами приблизно половини штатів США, це необхідно для того, щоб потрапити до виборчих бюлетенів.

Племінник експрезидента Джона Кеннеді вже забезпечив собі включення до виборчих бюлетенів у штаті Юта. Кеннеді-молодший і комітет "Американські цінності 2024", який його підтримує, заявили раніше, що зібрали достатньо підписів, щоб отримати на це схвалення в декількох інших штатах, включно з Аризоною, Невадою і Джорджією, але представники виборчої комісії в цих штатах ще не затвердили відповідного рішення.

За даними видання, передвиборча кампанія Кеннеді "налякала демократів, які борються з претендентами зі сторонніх партій, хто міг би забрати підтримку президента Джо Байдена і, отже, допомогти Трампу". The Hill, зі свого боку, пише, що наразі мільйони американців підтримують Кеннеді-молодшого на посаді президента.

The Washington Post повідомляє, що Національний комітет Демократичної партії "готується протистояти Кеннеді та іншим претендентам", цими зусиллями керує американський політичний радник Мері Бет Кехілл.

Кеннеді-молодший у квітні 2023 року висунув свою кандидатуру на участь у президентських праймериз від Демократичної партії. Однак пізніше він заявив, що балотуватиметься як незалежний кандидат.

70-річний Роберт Кеннеді-молодший є юристом з питань екології та активістом, який виступає проти вакцинації. Він - син колишнього сенатора від Нью-Йорка, генерального прокурора США Роберта Кеннеді та племінник 35 президента Джона Кеннеді.

Минулого року інстаграм заблокував його акаунт "за неодноразове поширення спростованих тверджень про коронавірус або вакцини".