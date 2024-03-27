Політика

18:27 27.03.2024

Трамп заявив, що йому на руку участь племінника Кеннеді в передвиборчих перегонах

3 хв читати
Трамп заявив, що йому на руку участь племінника Кеннеді в передвиборчих перегонах

Експрезидент США Дональд Трамп у середу заявив, що участь у передвиборчих перегонах племінника Джона Кеннеді - Роберта Кеннеді-молодшого - сприятливо позначиться на перспективах Республіканської партії.

"Кеннеді-молодший - найбільш ліворадикальний кандидат у перегонах. (...) Я думаю, це означає, що він переманить частину електорату від скорченого Джо Байдена, що зробить велику послугу Америці", - наводить The Hill уривки із заяви Трампа в його соцмережі Truth Social.

"Це на руку руху MAGA ("Зробимо Америку знову великою")", - додав колишній президент США.

При цьому він наголосив, що Кеннеді-молодший не є для нього опонентом, і що йому буде важко потрапити до виборчих бюлетенів.

Напередодні незалежний кандидат на посаду глави держави США Роберт Кеннеді-молодший оголосив, що юрист і філантроп Ніколь Шанахан стане віцепрезидентом у разі його перемоги на виборах. За даними американських ЗМІ, 38-річна Шанахан є дочкою китайського іммігранта. Раніше була одружена зі співзасновником Google Сергієм Бріном.

The Hill зазначає, що демократи розкритикували Кеннеді після оголошення кандидатури Шанахан, стверджуючи, що він за підтримки Республіканської партії служить "перешкодою" для Байдена. Так, член палати представників від штату Каліфорнія Роберт Гарсія заявив, що він "особисто ображений і відчуває відразу до кампанії" Кеннеді-молодшого.

The Washington Post зазначало, що Кеннеді-молодшому потрібно було вже зараз визначитися з кандидатом на посаду віцепрезидента, оскільки, згідно з правилами приблизно половини штатів США, це необхідно для того, щоб потрапити до виборчих бюлетенів.

Племінник експрезидента Джона Кеннеді вже забезпечив собі включення до виборчих бюлетенів у штаті Юта. Кеннеді-молодший і комітет "Американські цінності 2024", який його підтримує, заявили раніше, що зібрали достатньо підписів, щоб отримати на це схвалення в декількох інших штатах, включно з Аризоною, Невадою і Джорджією, але представники виборчої комісії в цих штатах ще не затвердили відповідного рішення.

За даними видання, передвиборча кампанія Кеннеді "налякала демократів, які борються з претендентами зі сторонніх партій, хто міг би забрати підтримку президента Джо Байдена і, отже, допомогти Трампу". The Hill, зі свого боку, пише, що наразі мільйони американців підтримують Кеннеді-молодшого на посаді президента.

The Washington Post повідомляє, що Національний комітет Демократичної партії "готується протистояти Кеннеді та іншим претендентам", цими зусиллями керує американський політичний радник Мері Бет Кехілл.

Кеннеді-молодший у квітні 2023 року висунув свою кандидатуру на участь у президентських праймериз від Демократичної партії. Однак пізніше він заявив, що балотуватиметься як незалежний кандидат.

70-річний Роберт Кеннеді-молодший є юристом з питань екології та активістом, який виступає проти вакцинації. Він - син колишнього сенатора від Нью-Йорка, генерального прокурора США Роберта Кеннеді та племінник 35 президента Джона Кеннеді.

Минулого року інстаграм заблокував його акаунт "за неодноразове поширення спростованих тверджень про коронавірус або вакцини".

Теги: #сша #трамп #кеннеді

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:07 27.03.2024
США не причетні до нещодавніх ударів по сходу Сирії

США не причетні до нещодавніх ударів по сходу Сирії

15:07 26.03.2024
Судно, що врізалося в міст у Балтіморі, втратило керування перед зіткненням - ЗМІ

Судно, що врізалося в міст у Балтіморі, втратило керування перед зіткненням - ЗМІ

10:21 26.03.2024
Обвалення частини 2,6-кілометрового мосту сталося в Балтиморі, в нього врізалося велике судно

Обвалення частини 2,6-кілометрового мосту сталося в Балтиморі, в нього врізалося велике судно

04:06 26.03.2024
Генеральний директор Boeing піде у відставку під час реорганізації, викликаної кризою безпеки

Генеральний директор Boeing піде у відставку під час реорганізації, викликаної кризою безпеки

20:39 25.03.2024
США запровадило санкції проти 13 юридичних і двох фізичних осіб, пов'язаних із фінансовим сектором РФ

США запровадило санкції проти 13 юридичних і двох фізичних осіб, пов'язаних із фінансовим сектором РФ

20:19 25.03.2024
Нетаньягу після ухвалення РБ ООН резолюції про припинення вогню в Газі скасував візит делегації Ізраїлю в США

Нетаньягу після ухвалення РБ ООН резолюції про припинення вогню в Газі скасував візит делегації Ізраїлю в США

21:23 24.03.2024
Посольство США передало шість броньованих автомобілів для прокурорів прифронтових регіонів

Посольство США передало шість броньованих автомобілів для прокурорів прифронтових регіонів

01:23 24.03.2024
Байден затвердив тимчасове фінансування урядових структур на $1,2 трлн.

Байден затвердив тимчасове фінансування урядових структур на $1,2 трлн.

18:43 23.03.2024
США схвалили $228 млн військової допомоги країнам Балтії

США схвалили $228 млн військової допомоги країнам Балтії

19:34 22.03.2024
Палата представників США схвалила проєкт тимчасового фінансування урядових структур на $1,2 трлн

Палата представників США схвалила проєкт тимчасового фінансування урядових структур на $1,2 трлн

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський заявив про наявність суттєвого обсягу коштів на поточний рік для всіх регіонів країни в межах програми "Зроблено в Україні"

Кулеба: Візит глави МЗС України до Індії - перший за останні сім років, мета - зміцнення українсько-індійських відносин

Кулеба повідомив, що отримує "роздратовані коментарі" з Берліна після відповідей про постачання Україні Taurus

Франція інвестуватиме у військові виробництва на території України - посол

Прем'єр-міністр Нідерландів: Наполегливо працюємо, щоб F-16 якомога швидше літали в небі над Україною

ОСТАННЄ

Зеленський заявив про наявність суттєвого обсягу коштів на поточний рік для всіх регіонів країни в межах програми "Зроблено в Україні"

Кулеба: Візит глави МЗС України до Індії - перший за останні сім років, мета - зміцнення українсько-індійських відносин

"УДАР Віталія Кличка" у Київраді вимагає від центральної влади повернути прибережну смугу озера Міністерка громаді Києва

Опозиція вимагає забезпечити повноцінну роботу парламенту - заява "Євросолідарності".

Кулеба повідомив, що отримує "роздратовані коментарі" з Берліна після відповідей про постачання Україні Taurus

Кулеба поговорив телефоном з міністром закордонних справ Кот-д'Івуару

Кулеба провів розмову з Боррелем, закликав до якнайшвидшого постачання Україні додаткових систем Patriot та інших ППО, здатних збивати балістику

Євросоюзу необхідний "стрибок" в оборонній політиці, вважає Боррель

Свириденко задекларувала 1,9 млн грн доходів за 2023 рік

ЄС засудив оголошення Ізраїлем своїми державними землями 800 гектарів окупованої палестинської території

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА