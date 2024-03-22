Політика

13:53 22.03.2024

Президент ПА НАТО обіцяє зробити все, щоб Україна стала 33-м членом альянсу

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Президент ПА НАТО обіцяє зробити все, щоб Україна стала 33-м членом альянсу

НАТО має позбутися власних червоних ліній і забезпечити перемогу України, заявив президент Парламентської асамблеї (ПА) НАТО Міхал Щерба під час 16-го щорічного Київського безпекового форуму, заснованого Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну".

"НАТО представляє половину світової економічної та військової могутності. Ми стали сильнішими зараз. І якщо ми будемо надалі такими, якщо в нас буде стратегія забезпечення України всім, що їй необхідно, звільнимося від власних проведених червоних ліній, то можемо гарантувати, що Україна переможе, а Росія зазнає поразки. Це наша стратегічна мета", - наголосив Щерба.

Як повідомляє пресслужба фонду в п'ятницю, він запевнив, що ПА НАТО прагне допомогти Україні стати членом альянсу якомога швидше, інакше буде неможливо досягти тривалого миру в Україні. "Зроблю все можливе для того, щоб Україна стала 33-м членом НАТО", - наголосив президент Парламентської асамблеї НАТО.

"Територію кожного з наших членів ми захищаємо згідно зі статтею 5, і як альянс ми готові бути разом з Україною до перемоги. Це гасло, яке я хочу запропонувати асамблеї на затвердження - стояти з Україною до перемоги", - додав Щерба.

16-й щорічний Київський безпековий форум, організований для мобілізації трансатлантичної підтримки України, відбувається 21-22 березня.

Теги: #нато #відкрий_україну #кбф

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