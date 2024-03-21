Політика

21:32 21.03.2024

Центральна влада вперше за два роки зробила вигляд, що згадала про Київ - депутат Київради Білоцерковець

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Центральна влада вперше за два роки зробила вигляд, що згадала про Київ - депутат Київради Білоцерковець

Мер Києва Віталій Кличко сьогодні на запрошення народних депутатів відвідав засідання недавно створеної Тимчасової спеціальної комісії ВР з питань Києва. Під час виступу на ТСК Кличко зазначив, що столична громада очікує вирішення проблем тих критичних об’єктів, які знаходяться на балансі держави.  Відео виступу мера виклав депутат Київради Дмитро Білоцерковець.

"Ми говоримо про критичні об’єкти, від яких на сьогоднішній день залежить життєдіяльність міста. Міст Патона, який знаходиться в критичному стані, взяла на себе держава, щоб його відбудувати. На сьогоднішній день нічого не відбувається. Дарницький міст, який також знаходиться на балансі держави. Утримання, прибирання і доведення до здачі в експлуатацію цього мосту вже багато років також не проводиться. У нас багато питань, що стосуються культурної спадщини. Гостинний двір, який також держава забрала від громади. Ця будівля руйнується, і також там є загроза метрополітену, тому що будівля стоїть прямо на гілці метро і зверху постійно капає", - перелічив проблеми Віталій Кличко.

Він підкреслив, що таких проблемних об’єктів державної власності дуже багато в Києві. 

"Сподіваємось, що депутати Верховної Ради будуть долучатися до подій, які відбуваються в місті Києві. Від міста Києва залежить взагалі стабільна ситуація по всій країні. І кожне місто чи містечко дивиться на Київ - стабільна ситуація чи ні", - наголосив Кличко.

Дмитро Білоцерковець зазначив, що проблемами столиці центральна влада зацікавилася вперше за два роки.

"Центральна влада вперше за понад два роки війни зробила вигляд, що згадала про Київ. Запросили мера столиці на засідання ТСК. Зробили це суто для своєї картинки, але дізналися про себе багато нового. Наприклад, що поки вони тиснуть на киян, Гостинний двір та Дім Сікорського – на балансі у центральної влади – стоять занедбані. Хоча громада не раз зверталася передати на баланс міста об’єкти. Стоять занедбані Дарницький міст та міст Патона, які територіально в Києві, а в реальності  – на балансі чиновників з центру. Одним словом, невдобно для влади вийшло. Але корисно", - заявив Дмитро Білоцерковець.

Раніше повідомлялося, що Верховна Рада наприкінці лютого ухвалила постанову про утворення Тимчасової спеціальної комісії з питань дослідження ефективності функціонування органів публічної влади міста Києва як столиці України у період дії правового режиму воєнного стану. Очолив комісію народний депутат від "Слуги народу" Віталій Безгін. Експерти вважають, що створення такої комісії - це чергова спроба зняти Віталія Кличка з посади голови КМДА.

 

 

Теги: #кличко #тск #білоцерківець

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