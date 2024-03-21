Над створенням спецтрибуналу щодо притягнення РФ до відповідальності за агресію проти України працює понад 40 країн - дипломат

Над створенням спеціального трибуналу щодо притягнення Росії до відповідальності за агресію проти України наразі працює більше ніж 40 країн, заявив постійний представник України при Раді Європи, міністр закордонних справ України в 1998-2000 і 2005-07 рр. Борис Тарасюк.

"Рада Європи першою взялася за обговорення питань покарання Росії як агресора за злочини. Як за компенсацію збитків, так і за спеціальний трибунал. Що стосується покарання і компенсації збитків, то Рада Європи продемонструвала небачений темп вирішення питання, якщо воно буде винесене", - сказав Тарасюк під час 16-го щорічного Київського Безпекового Форуму, заснованого Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну".

За його словами, були сумніви серед постійних представників країн-членів у Раді Європи щодо того, чи може Рада бути тією міжнародною організацією, де розроблятиметься реєстр збитків, але й це питання було вирішено на саміті організації.

"Пишаюся тим, що нам вдалося зробити цей важливий крок - створити реєстр збитків, який розпочне свою роботу 2 квітня цього року. Це лише перший крок. За цим кроком мають іти два інших кроки, а саме створення компенсаційної комісії та створення компенсаційного фонду", - зазначив дипломат.

Щодо спеціального трибуналу, то він повідомив, що наразі працює коаліція держав, яка налічує понад 40 країн, які неформально зустрічаються та обговорюють фундаментальні питання щодо принципів створення спеціального трибуналу.

"І тут набагато більше проблем виявилося, ніж питання компенсаційного механізму. Але зараз у ці дні відбувається дискусія, в якій, я впевнений, дійдуть до того, що Рада Європи просить бути дипломатичною платформою для вирішення питання про спеціальний трибунал", - наголосив посол.

Він додав, що сьогодні в Раді Європи об'єдналися всі, а це 46 країн, навколо ідеї, яким чином забезпечити відповідальність агресора. І шляхом компенсації за завдані збитки, і шляхом покарання за злочин агресії російського політичного та військового керівництва.

21-22 березня проходить 16-й щорічний Київський безпековий форум, організований для мобілізації трансатлантичної підтримки України.