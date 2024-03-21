Прем'єр-міністр Нідерландів: Наполегливо працюємо, щоб F-16 якомога швидше літали в небі над Україною

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що триває робота над тим, щоб винищувачі F-16 якомога швидше були в Україні.

"Коли мене запитують, чому для Нідерландів і Заходу так важливо продовжувати підтримувати Україну, я завжди відповідаю: настав час запитати себе, чого варта для нас свобода - справжня свобода", - сказав він у спеціальному відеозверненні під час 16-го щорічного Київського безпекового форуму, заснованого Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну".

Рютте нагадав, що три тижні тому відвідав Харків. "Люди там знають відповідь на це запитання. Тому що для них боротьба за свободу - це реальність. Це жорстока реальність для всіх українців", - зазначив він.

Прем'єр-міністр наголосив, що Нідерланди продовжуватимуть підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. У цьому контексті, зокрема, було підписано десятирічну двосторонню угоду про безпеку, "щоб показати, що ми залишаємося відданими. Щоб послати чітке повідомлення Києву, нашим міжнародним партнерам і Москві, що ми непохитні".

"Безсумнівно, це означає, що ми повинні перетворити свої слова на дії. І саме це ми й робимо. Цього року на військову підтримку України Нідерланди виділять ще 2 мільярди євро", - зазначив Рютте.

Також він нагадав, що Нідерланди виділили 250 мільйонів євро на ініціативу Чеської Республіки щодо закупівлі артилерійських снарядів.

"І це не буде нашим останнім внеском. Ми так само наполегливо працюємо над тим, щоб 24 нідерландських F-16 якнайшвидше літали в небі над Україною", - наголосив він.

Прем'єр-міністр також додав, що не менш важливе, - це питання відповідальності та відновлення справедливості після закінчення війни, повідомивши, що 2 квітня Нідерланди як співорганізатори прийматимуть у Гаазі конференцію "Відновлення справедливості для України".

"Питання відповідальності для нас у Нідерландах є близьким до серця. Зрештою, моє рідне місто Гаага є міжнародним містом миру та справедливості", - резюмував він.

21-22 березня проходить 16-й щорічний Київський безпековий форум, організований для мобілізації трансатлантичної підтримки України.