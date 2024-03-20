Політика

15:42 20.03.2024

Президент Єврокомісії: Представлений план реалізації Ukraine Facility наблизить Україну до Європейського Союзу

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Президент Єврокомісії: Представлений план реалізації Ukraine Facility наблизить Україну до Європейського Союзу

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що представлений Україною план реалізації Ukraine Facility поєднує реформи та інвестиції, що сприятиме наближенню України до Європейського Союзу.

"Ви представляєте план для України, і це дійсно поворотний момент у нашій співпраці... У плані показано, як Україна може повернутися до швидкого зростання й почати відновлювати втрати, спричинені війною. Ба більше, він ґрунтується на тому самому підході, який ми розробили в Європейському Союзі, іншими словами, він поєднує реформи й інвестиції, і це стимулюватиме економічне зростання і водночас допоможе Україні наблизитися до нашого Союзу", - сказала фон дер Ляєн у середу в Брюсселі, звертаючись до прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, який привіз план до Європейської комісії.

Президент Єврокомісії зазначила, що "самовідданість і прихильність українського уряду дійсно примітні, особливо тоді, коли ви все ще стикаєтеся із жорстокою агресивною війною з боку Росії".

"Ваші команди тісно співпрацювали з Комісією і спиралися на значний досвід Світового банку, МВФ і "Великої сімки". Ми багато разів обговорювали цей план, поки його розробляли, тепер його ретельно оцінять мої служби, але я впевнена, що невдовзі ми зможемо дати позитивні рекомендації Раді схвалити план", - деталізувала вона.

За словами фон дер Ляєн, "Український фонд, підкріплений цим планом, на сьогодні є найбільшою програмою підтримки України".

"Він утричі більший, ніж, наприклад, програма МВФ, і створена нами координаційна платформа відіграла свою роль у його розробленні. План стане ключовим орієнтиром для інших донорів, оскільки вони розробляють свої власні програми підтримки. Усе це має вирішальне значення для України, щоб забезпечити узгодженість усіх зусиль з підтримки", - сказала президент Європейської комісії.

Коментуючи виплату Єврокомісією першого траншу в розмірі EUR4,5 млрд з цього фонду, фон дер Ляєн зазначила, що "цей платіж має форму проміжного фінансування".

"Він має вирішальне значення для того, щоб допомогти вам підтримувати функціонування держави в цей найважчий момент. У квітні, як тільки Україна виконає умови, про які ми домовилися, ми здійснимо другу виплату проміжного фінансування в розмірі EUR1,5 млрд", - додала фон дер Ляєн.

Теги: #урсула_ляєн #ukraine_facility

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