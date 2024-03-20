Політика

14:42 20.03.2024

Варгеї: Україна має продовжувати реформи, щоб Рада змогла ухвалити рішення про початок переговорів щодо вступу

2 хв читати
Варгеї: Україна має продовжувати реформи, щоб Рада змогла ухвалити рішення про початок переговорів щодо вступу

Європейський комісар з питань розширення та європейської політики сусідства Олівер Варгеї знову нагадав, що Україна має і далі виконувати в повному обсязі реформи, зазначені раніше Європейською комісією, щоб Рада змогла ухвалити рішення про початок переговорів щодо вступу до Європейського Союзу.

"Розширення залишається процесом, заснованим на заслугах. Особливо я хочу наголосити на важливості продовжувати судову та антикорупційну реформи. Сьогодні ми відзначили роботу над чотирма кроками, що залишаються у сфері реформ, які необхідно виконати для ухвалення рішення щодо переговорних рамок і на основі яких Європейська Рада ухвалила рішення про початок переговорів щодо вступу в грудні. Комісія і далі моніторитиме виконання всіх кроків (їх сім), що передбачає просування прав осіб, які належать до національних меншин, де ми наголошуємо на необхідності тісної взаємодії з меншинами та спорідненими з ними державами", - сказав він у середу в Брюсселі на пресконференції після закінчення Ради асоціації Україна-ЄС.

Крім того, Варгеї закликав Україну "старанно працювати над виконанням інших рекомендацій, які було надано в торішньому звіті про розширення, що буде оцінено в "регулярній звітності щодо процесу розширення пізніше цього року".

"Ми також зазначили, що Комісія представила проєкт рамок переговорів для обговорення в Раді, які наразі має розглянути й погодити Рада", - пояснив він.

Крім того, під час засідання сторони обговорили стан справ і виконання зобов'язань за Угодою про асоціацію, а також наголосили на важливості використання повною мірою можливостей глибокої та всеосяжної зони вільної торгівлі, потенціал якої ще не використано в повному обсязі.

"Я думаю, що можна з упевненістю сказати, що, попри всі зусилля російських агресорів, ми бачимо сильнішу й стійкішу Україну. Також цілком очевидно, що Україна дедалі більше наближатиметься до Європейського Союзу", - сказав Варгеї.

Теги: #єс #варгеї

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:11 20.03.2024
Глава ЄК запропонує реформувати процес вступу до ЄС країн-кандидатів

Глава ЄК запропонує реформувати процес вступу до ЄС країн-кандидатів

21:08 19.03.2024
Мішель у листі-запрошенні лідерам ЄС на саміт: Рада надасть можливість прискорити надання Україні військової допомоги

Мішель у листі-запрошенні лідерам ЄС на саміт: Рада надасть можливість прискорити надання Україні військової допомоги

17:55 19.03.2024
Європейська Рада не має єдиної думки щодо обмеження української агропродукції під час продовження Автономних торговельних заходів - ЗМІ

Європейська Рада не має єдиної думки щодо обмеження української агропродукції під час продовження Автономних торговельних заходів - ЗМІ

17:22 19.03.2024
Голова ЄК закликала якнайшвидше прийняти до ЄС країн-кандидатів

Голова ЄК закликала якнайшвидше прийняти до ЄС країн-кандидатів

15:46 19.03.2024
ЄК планує після відтермінувань оприлюднити 20 березня документ про реформи із підготовки до розширення ЄС - ЗМІ

ЄК планує після відтермінувань оприлюднити 20 березня документ про реформи із підготовки до розширення ЄС - ЗМІ

09:18 19.03.2024
ЄС підготував законопроєкт про передачу Україні прибутку від заморожених активів РФ у липні поточного року - ЗМІ

ЄС підготував законопроєкт про передачу Україні прибутку від заморожених активів РФ у липні поточного року - ЗМІ

21:04 18.03.2024
Глави МЗС країн-членів ЄС не змогли ухвалити рішення про використання доходів від знерухомлених росактивів в інтересах України

Глави МЗС країн-членів ЄС не змогли ухвалити рішення про використання доходів від знерухомлених росактивів в інтересах України

20:03 18.03.2024
Зеленський подякував ЄС за створення нового фонду допомоги Україні

Зеленський подякував ЄС за створення нового фонду допомоги Україні

16:57 18.03.2024
Глава Євроради закликав зміцнити оборонний потенціал Європи, перейти в режим "воєнної економіки"

Глава Євроради закликав зміцнити оборонний потенціал Європи, перейти в режим "воєнної економіки"

15:53 18.03.2024
Рада міністрів закордонних справ ЄС ухвалила остаточне рішення про виділення додаткових EUR5 млрд на військову підтримку України

Рада міністрів закордонних справ ЄС ухвалила остаточне рішення про виділення додаткових EUR5 млрд на військову підтримку України

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Президент Єврокомісії: Представлений план реалізації Ukraine Facility наблизить Україну до Європейського Союзу

Білий дім проти ідеї надання додаткової допомоги Україні в кредит

Голова ЄК закликала якнайшвидше прийняти до ЄС країн-кандидатів

Сенатор США Грем: Путін - не легітимний президент, закликаю адміністрацію Байдена підтримати включення РФ до списку країн-спонсорів тероризму

Президент Литви: Ми маємо бути тими, хто встановлює правила для майбутнього, не Путін

ОСТАННЄ

Президент Єврокомісії: Представлений план реалізації Ukraine Facility наблизить Україну до Європейського Союзу

Білий дім проти ідеї надання додаткової допомоги Україні в кредит

Комітет парламенту Швеції підтримав пропозицію про передання оборонного обладнання та фінансову підтримку України

Україна розпочала переговори з Естонією щодо укладення безпекової угоди

Телеканал "FreeДом" необхідно було відразу спрямовувати не на Росію, а на країни, де є російськомовні діаспори - Потураєв

Сенатор США Грем: Путін - не легітимний президент, закликаю адміністрацію Байдена підтримати включення РФ до списку країн-спонсорів тероризму

Виділення Конгресом макрофінансової допомоги Україні критично важливе - Зеленський на зустрічі з Гремом

Президент Литви: Ми маємо бути тими, хто встановлює правила для майбутнього, не Путін

Зеленський зустрівся із сенатором США Гремом у Києві - посольство США

Боррель про EURO5 млрд військової допомоги: Ми продовжимо підтримувати Україну, чого це не коштувало б

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА