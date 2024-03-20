Варгеї: Україна має продовжувати реформи, щоб Рада змогла ухвалити рішення про початок переговорів щодо вступу

Європейський комісар з питань розширення та європейської політики сусідства Олівер Варгеї знову нагадав, що Україна має і далі виконувати в повному обсязі реформи, зазначені раніше Європейською комісією, щоб Рада змогла ухвалити рішення про початок переговорів щодо вступу до Європейського Союзу.

"Розширення залишається процесом, заснованим на заслугах. Особливо я хочу наголосити на важливості продовжувати судову та антикорупційну реформи. Сьогодні ми відзначили роботу над чотирма кроками, що залишаються у сфері реформ, які необхідно виконати для ухвалення рішення щодо переговорних рамок і на основі яких Європейська Рада ухвалила рішення про початок переговорів щодо вступу в грудні. Комісія і далі моніторитиме виконання всіх кроків (їх сім), що передбачає просування прав осіб, які належать до національних меншин, де ми наголошуємо на необхідності тісної взаємодії з меншинами та спорідненими з ними державами", - сказав він у середу в Брюсселі на пресконференції після закінчення Ради асоціації Україна-ЄС.

Крім того, Варгеї закликав Україну "старанно працювати над виконанням інших рекомендацій, які було надано в торішньому звіті про розширення, що буде оцінено в "регулярній звітності щодо процесу розширення пізніше цього року".

"Ми також зазначили, що Комісія представила проєкт рамок переговорів для обговорення в Раді, які наразі має розглянути й погодити Рада", - пояснив він.

Крім того, під час засідання сторони обговорили стан справ і виконання зобов'язань за Угодою про асоціацію, а також наголосили на важливості використання повною мірою можливостей глибокої та всеосяжної зони вільної торгівлі, потенціал якої ще не використано в повному обсязі.

"Я думаю, що можна з упевненістю сказати, що, попри всі зусилля російських агресорів, ми бачимо сильнішу й стійкішу Україну. Також цілком очевидно, що Україна дедалі більше наближатиметься до Європейського Союзу", - сказав Варгеї.