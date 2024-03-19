Політика

18:37 19.03.2024

Комітет парламенту Швеції підтримав пропозицію про передання оборонного обладнання та фінансову підтримку України

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Комітет парламенту Швеції підтримав пропозицію про передання оборонного обладнання та фінансову підтримку України

Комітет фінансів парламенту Швеції підтримав пропозицію шведського уряду про передання оборонного обладнання, зокрема протитанкових ракет і бойового катера, а також фінансову підтримку України, повідомляє пресслужба парламенту Швеції.

"Комітет фінансів підтримує пропозицію уряду про безоплатне передання оборонного обладнання та фінансову підтримку України. Згідно з пропозицією, йдеться про таке оборонне обладнання, як артилерійські боєприпаси, ручні гранати, протитанкові ракети, підводна зброя і бойовий катер", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому у вівторок.

Окрім цього, Швеція передасть Україні медичне обладнання, медичні транспортні засоби та продовольство.

Водночас очікується, що шведські збройні сили зможуть виділити оборонне обладнання на обмежений період часу.

До фінансової підтримки України включено внески до фондів та кілька двосторонніх і багатосторонніх безоплатних проєктів, які створені країнами ЄС і НАТО для підтримки України, а також реалізацію заходів із навчання та гарантування безпеки в Україні з метою розвитку обороноздатності країни.

 

Теги: #швеція #військова_допомога

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