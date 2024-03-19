Голова ЄК закликала якнайшвидше прийняти до ЄС країн-кандидатів

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у вівторок закликала якнайшвидше реалізувати плани з розширення Євросоюзу, повідомляє агентство ЕФЕ.

"Треба терміново завершити об'єднання нашого Союзу... Тільки якщо ми об'єднаємо всіх європейців під прапором ЄС, на нашому континенті настануть мир і процвітання", - заявила фон дер Ляєн у відеозверненні до Генерального директорату із сусідства та розширення Європейського Союзу.

У березні в ЄК рекомендували розпочати переговори з Боснією і Герцеговиною (БіГ) про вступ до ЄС. Дебати про це заплановано до порядку денного прийдешнього цього тижня саміту ЄС у Брюсселі.

Голова ЄК під час виступу також нагадала, що статус країни-кандидата на вступ до ЄС вже отримали Україна і Грузія, а раніше Молдова, також розпочато переговори з Албанією і Північною Македонією.

Рішення про прийом тієї чи іншої країни до ЄС ухвалюють керівники держав Євросоюзу, а не голова ЄК.