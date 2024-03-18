Зеленський зустрівся із сенатором США Гремом у Києві - посольство США

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із сенатором США від Республіканської партії Ліндсі Гремом і тимчасовим повіреним у справах США в Україні Робертом Нідемом, повідомляє пресслужба посольства США в Україні.

"Сенатор Грем і тимчасовий повірений у справах США в Україні Нідем провели важливу зустріч із президентом Зеленським, під час якої почули про ситуацію на полі бою та життєво важливу роль американської допомоги в боротьбі України з російською агресією. Ми всі погоджуємося, що час має суттєве значення в допомозі Україні захиститися", - йдеться в повідомленні в соцмережі Х.