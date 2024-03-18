Глава Євроради закликав зміцнити оборонний потенціал Європи, перейти в режим "воєнної економіки"

Голова Євроради Шарль Мішель заявив, що, якщо ЄС бажає миру, йому "слід готуватися до війни", оскільки союз протистоїть найсерйознішому виклику в сфері безпеки з часу Другої світової війни.

"Ми маємо добре підготуватися в тому, що стосується оборони, і перейти в режим "воєнної економіки", - написав Мішель у статті, опублікованій у понеділок у газеті La Libre Belgique.

За його словами, "настав час взяти на себе відповідальність за нашу власну безпеку". "Ми більше не можемо покладатися на інших або залежати від виборчих циклів у Сполучених Штатах чи десь іще", - вважає глава Європейської ради.

Він закликав "посилити наш потенціал як заради України, так і для Європи, щоб захищати демократичний світ". Мішель наголосив, що "посилена Європа сприятиме зміцненню НАТО і поліпшить нашу колективну оборону".

Євросоюз, зазначив голова Євроради, "може і повинен зробити ще більше" для свого оборонного потенціалу, зазначивши, що ЄС загалом витрачає на оборону в середньому менше, ніж окреслена НАТО мета у 2% від ВВП.

"Ось уже десятиліття, як Європа недостатньо інвестує в наші безпеку і оборону. Сьогодні ми протистоїмо найсерйознішому виклику в царині безпеки з часів Другої світової війни, через що нам слід посилити нашу підготовку щодо оборони. Це вимагатиме від нас радикальної і незворотної зміни наших роздумів у напрямку стратегічного мислення в тому, що стосується безпеки", - написав Мішель.

Голова Євроради зазначив, що Євросоюзу належить зробити Україну пріоритетом, а також витрачати (на військові цілі - ІФ-У) більше, розумніше і менш фрагментовано.