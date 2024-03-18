ЄС: Російські вибори на тимчасово окупованих територіях України незаконні

Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель від імені Європейського Союзу виступив із заявою, в якій назвав незаконними проведені на тимчасово окупованих територіях України президентські вибори Росії, закликав Москву негайно припинити агресивну війну і вивести війська.

Текст заяви поширено в понеділок у Брюсселі.

"Європейський Союз рішуче засуджує незаконне проведення так званих виборів на тимчасово окупованих Росією територіях України: Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, а також у деяких частинах Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Так звані вибори на цих територіях являють собою чергове явне порушення Росією міжнародного права, включно зі Статутом ООН, а також незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України", - йдеться в заяві.

ЄС також, пославшись на дві резолюції ГА ООН від 12 жовтня 2022 року і 27 березня 2014 року, закликав Росію поважати міжнародно визнані кордони і суверенітет України. "Європейський Союз знову заявляє, що не визнає і ніколи не визнає ні проведення цих так званих виборів на території України, ні їх результатів. Вони недійсні і не можуть мати жодних юридичних наслідків. Політичне керівництво Росії і ті, хто причетний до їх організації, зіткнуться з наслідками цих незаконних дій", - наголошується в заяві.

З огляду на це ЄС знову підтвердив "свою непохитну підтримку незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів". "Росія має припинити незаконну агресивну війну проти України і негайно, повністю і беззастережно вивести свої збройні сили і техніку з усієї території України", - закликали в ЄС.

Висловивши жаль щодо рішення російської влади не запросити спостерігачів БДІПЛ/ОБСЄ на ці вибори, в ЄС констатували, що це суперечить зобов'язанням Росії перед ОБСЄ і "позбавляє російських виборців та інституцій неупередженої та незалежної оцінки цих виборів".

Коментуючи вибори президента, які безпосередньо відбулися в РФ, у ЄС констатували, що російська влада продовжує посилювати систематичні внутрішні репресії, пригнічуючи опозиційних політиків, організації громадянського суспільства, незалежні засоби масової інформації та інші критичні голоси, використовуючи репресивне законодавство і політично вмотивовані тюремні терміни. "Шокуюча смерть опозиційного політика Олексія Навального напередодні виборів є ще однією ознакою посилення і систематичних репресій. Вибори відбувалися в політичному просторі, що постійно звужується, що призвело до тривожного зростання порушень цивільних і політичних прав та позбавило можливості балотуватися багатьох кандидатів, зокрема всіх тих, хто виступав проти незаконної агресивної війни Росії, позбавило російських виборців реального вибору і сильно обмежило їх доступ до точної інформації. Європейський Союз продовжить підтримувати важливу роботу російських організацій громадянського суспільства, правозахисників і незалежних ЗМІ", - заявили в ЄС.