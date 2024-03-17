Політика

20:11 17.03.2024

Жодної легітимності в імітації російських виборів немає - Зеленський

1 хв читати
Жодної легітимності в імітації російських виборів немає - Зеленський

Жодної легітимності в імітації російських виборів немає і бути не може, вважає президент України Володимир Зеленський.

"Жодної легітимності в цій імітації виборів немає і бути не може. Цей діяч має закінчити на лаві підсудних у Гаазі. Саме це ми маємо забезпечити всіма, хто цінує життя і порядність", - сказав Зеленський у відеозверненні в неділю.

"Днями російський диктатор імітує чергові вибори. Усім у світі зрозуміло, що цей діяч, як уже було часто в історії, просто захворів на владу і робить усе, щоб правити довічно. Немає такого зла, якого він не вчинить, щоб продовжити особисту владу. Немає нікого у світі, хто був би застрахований від цього", - сказав він.

Президент України подякував кожній державі, кожному лідеру, усім міжнародним організаціям, які називають і будуть називати ці речі своїми іменами.

"Усе, що Росія робить на окупованій території України - злочин. За все, що зроблено російськими вбивцями в цій війні і заради путінської довічної влади, має бути справедлива відплата. Він боїться найбільше одного - справедливості", - заявив Зеленський.

 

 

 

 

Теги: #рф #президент #вибори

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:06 17.03.2024
Зеленський відзначає лідерство Франції в підтримці України

Зеленський відзначає лідерство Франції в підтримці України

19:47 17.03.2024
РФ з метою провокації атакувала безпілотником Придністров'я

РФ з метою провокації атакувала безпілотником Придністров'я

21:30 16.03.2024
Макрон: Франція має свою позицію щодо ядерного стримування

Макрон: Франція має свою позицію щодо ядерного стримування

03:42 16.03.2024
Єврокомісія запропонує обмеження на сільгоспекспорт із РФ у рамках допомоги фермерам ЄС

Єврокомісія запропонує обмеження на сільгоспекспорт із РФ у рамках допомоги фермерам ЄС

18:16 15.03.2024
Зеленський і керівництво Сил оборони визначили найвразливіші місця ворога

Зеленський і керівництво Сил оборони визначили найвразливіші місця ворога

09:38 15.03.2024
Бєлгород і область гуманітарним коридором залишили понад 7 тис. автомобілів, Курськ понад 600 - РДК

Бєлгород і область гуманітарним коридором залишили понад 7 тис. автомобілів, Курськ понад 600 - РДК

07:36 15.03.2024
Велика Британія засудила псевдовибори РФ на окупованій території України - заява

Велика Британія засудила псевдовибори РФ на окупованій території України - заява

23:45 14.03.2024
Макрон: ми будемо готові ухвалити необхідні рішення для того, щоб Росія ніколи не перемогла

Макрон: ми будемо готові ухвалити необхідні рішення для того, щоб Росія ніколи не перемогла

22:04 14.03.2024
США не визнають результатів "виборів" РФ на окупованих територіях України - Держдеп

США не визнають результатів "виборів" РФ на окупованих територіях України - Держдеп

21:42 14.03.2024
Зеленський провів зустріч із працівниками одного з оборонних підприємств

Зеленський провів зустріч із працівниками одного з оборонних підприємств

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Макрон: "Ми будемо готові відреагувати задля безпеки України та європейців"

Макрон: Франція має свою позицію щодо ядерного стримування

Туск: Щоб ситуація в Україні покращилася, допомога має бути негайною

Франція, Німеччина і Польща єдині і мають намір ніколи не дозволити Росії перемогти - Макрон

Білий дім відреагував на пропозицію Джонсона щодо допомоги Україні: Надаємо перевагу законопроєкту Сенату

ОСТАННЄ

Макрон: "Ми будемо готові відреагувати задля безпеки України та європейців"

Кулеба поговорив телефоном із Блінкеном

Президент Хорватії візьме участь у парламентських виборах і в разі перемоги залишить посаду

Стефанчук: найгарячіші дискусії щодо законопроєкту про мобілізацію проходять у профільному комітеті

Єрмак обговорив із головним радником президента Бразилії підготовку Глобального саміту миру у Швейцарії

Туск: Щоб ситуація в Україні покращилася, допомога має бути негайною

Франція, Німеччина і Польща єдині і мають намір ніколи не дозволити Росії перемогти - Макрон

Порошенко в Одесі передав вантажівки та гідрокостюми підрозділам, які прикривають узбережжя

Мішель привітав Путіна з перемогою на виборах, що розпочалися сьогодні: Немає свободи, немає вибору

Білий дім відреагував на пропозицію Джонсона щодо допомоги Україні: Надаємо перевагу законопроєкту Сенату

РЕКЛАМА
Milk
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА