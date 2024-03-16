Макрон: Франція має свою позицію щодо ядерного стримування

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Франція має свою позицію щодо ядерного стримування і "вона не змінилася".

"Росія від самого початку погрожує ядерною палицею. Франція має свою позицію щодо ядерного стримування, і вона не змінилася. Ця війна почалася 10 років тому. Це нові умови, новий контекст. Ми бачимо, що ми маємо надати додаткові гарантії Україні, щоб Україна мала чіткий календар військової допомоги і йшла до того моменту, коли переговори стануть можливими. Але територіальна цілісність України буде фундаментальною цінністю", - сказав президент в інтерв'ю українським медіа в суботу.