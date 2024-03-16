Політика

12:33 16.03.2024

Стефанчук: найгарячіші дискусії щодо законопроєкту про мобілізацію проходять у профільному комітеті

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Стефанчук: найгарячіші дискусії щодо законопроєкту про мобілізацію проходять у профільному комітеті

Найгарячіші дискусії щодо законопроєкту про мобілізацію відбуваються в Комітеті з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, наразі законопроєкт перебуває в комітеті, заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"Парламент має свою логіку і структуру щодо будь-якого питання - немає такого, щоб це питання комусь подобалося, і його одразу виносили в зал. Це питання має пройти комітет, перше читання, комітет, інше читання і тільки після цього виноситься до зали. Зараз закон про мобілізацію перебуває в комітеті. Найгарячіші дискусії зараз відбуваються в комітеті оборони та військової розвідки", - сказав він в інтерв'ю, яке транслювалося в ефірі національного телемарафону в суботу.

Стефанчук також прокоментував інформацію про можливе бронювання від мобілізації, зазначивши, що "економіка не остання річ, тому потрібно знаходити засоби і заходи, які можуть сприяти підняттю рівня економіки", однак "потрібно зрозуміти, чи спрацює цей механізм, чи доцільний він". Він додав, що з цього питання краще консультуватися з економістами.

Теги: #мобілізація #стефанчук

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