Макрон: якщо ми перестанемо допомагати Україні, Україна не матиме шансів на перемогу

Президент Франції Еммануель Макрон застерігає, що "якщо ми перестанемо допомагати Україні, Україна не матиме шансів на перемогу".

"Допомога Україні необхідна сьогодні і тим більше завтра. Щоб остаточно переконати вас, я хочу сказати, можливо, набагато більш точно: якщо ми перестанемо допомагати Україні, Україна не матиме шансів на перемогу. Україна не має шансів зупинити Росію, тому що 90 % зброї та боєприпасів, використаних Україною з початку конфлікту, надійшли від європейців, американців, британців та інших", - сказав Макрон у відео, опублікованому в соцмережі Х після інтерв'ю французьким телеканалам, що вийшло раніше ввечері.

Макрон зазначив, що допомагати Україні – "означає, перш за все, допомагати країні, чиї кордони наражаються на напад, європейській країні, чий суверенітет ставиться під сумнів, і чия безпека перебуває під загрозою".

Також він наголосив, що допомагати Україні – отже, дбати про нашу власну безпеку. Макрон зазначив, що Росія стала країною, яка хоче розширюватись, і впевнений, що вона не зупиниться на цьому.

"І тому, якщо ми залишимо Україну, якщо ми дозволимо Україні програти цю війну, то Росія, безсумнівно, загрожуватиме Молдові, Румунії та Польщі, і жодної європейської безпеки бути не може. І допомога Україні - це наш обов'язок, бо це також означає допомогу безпеки всіх наших сусідів сьогодні та у найближчій перспективі", - заявив французький лідер.

Крім того, на його думку, допомога Україні також відповідає інтересам Франції, тому що "в Україні є багато ресурсів, багато елементів, які нам потрібні для нашої економіки".

"З усіх цих причин допомогу Україні, яку ми надаємо, виправдано", - пояснив він.