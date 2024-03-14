Політика

22:30 14.03.2024

Макрон: ми ніколи не підемо в наступ, але сьогодні, щоб мати мир в Україні, ми не маємо бути слабкими

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Макрон: ми ніколи не підемо в наступ, але сьогодні, щоб мати мир в Україні, ми не маємо бути слабкими

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що війна в Україні є екзистенційною для Європи та для Франції", проте виключив, що французькі війська підуть у наступ, коментуючи ідею відправлення західних військ в Україну.

"Ми ніколи не перейдемо в наступ, ми ніколи не візьмемо на себе ініціативу", - сказав він у TF1 та France 2.

За словами Макрона, "ми ввели надто багато обмежень, якщо можна так висловитися, у наш лексикон", проте наголосив, що "ми не йдемо на ескалацію, ми не воюємо з Росією".

"Просто ми маємо чітко розуміти, що не маємо дозволити Росії перемогти", - зазначив президент.

При цьому він додав, що "Франція – це сила миру" і важливо не бути слабкими.

"Сьогодні, щоб мати мир в Україні, ми не повинні бути слабкими, тому ми маємо ясно дивитися на ситуацію і з рішучістю, волею та мужністю заявити, що ми готові використати всі наявні у нашому розпорядженні засоби для досягнення нашої мети, яка полягає у тому , що Росія не повинна перемогти", - зазначив президент Франції.

"Мир не означає капітуляцію України", - наголосив Макрон.

Він зазначив, що протягом 10 років Росія веде агресивну війну проти України і "ми зробили все можливе, щоб відновити мир".

"Росія не може і не має виграти цю війну", - сказав Макрон.

Теги: #україна #війна #франція #макрон

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