Політика

10:02 13.03.2024

Шольц, Макрон і Туск зустрінуться в Берліні, щоб обговорити розбіжності стосовно України - ЗМІ

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Президент Франції Еммануель Макрон вирушить до Берліна у п'ятницю, щоб зустрітися з канцлером Німеччини Олафом Шольцем і спробувати знизити напруженість навколо України, пише видання Politico в середу з посиланням на високопоставлених німецьких і французьких чиновників.

За даними видання, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск приєднається до лідерів Франції та Німеччини пізніше того самого дня. За словами німецького чиновника, це ознаменує першу зустріч у рамках "Веймарського трикутника", формату діалогу між трьома країнами, відтоді як Туск знову став прем'єр-міністром Польщі.

"Лідери розраховують, що зустріч стане демонстрацією єдності після напруженого періоду, коли франко-німецькі розбіжності щодо України переросли у відкриту ворожнечу. Напруженість, яка давно наростала, почала загострюватися наприкінці лютого, коли Макрон припустив можливість відправлення західних військ воювати в Україні, пообіцявши зробити "все можливе, щоб гарантувати, що Росія не зможе виграти цю війну". Більш обережний Шольц відповів, виключивши використання сухопутних військ європейських країн", - ідеться в повідомленні.

У статті зазначається, що німецькі чиновники приватно скаржаться, що, хоча Макрон жорстко висловлювався стосовно України, він не надав їй такої самої військової підтримки, як Німеччина (EUR640 млн проти EUR17,7 млрд наданого й обіцяного), проте французи заперечують ці цифри.

Зі свого боку високопоставлений німецький чиновник заявив, що за підсумками п'ятничних переговорів не очікується конкретних рішень або заяв, їх мета полягає в тому, щоб направити новий сигнал єдності.

 

Теги: #туск #макрон #шольц

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