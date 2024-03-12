Комітет із нацбезпеки ВР виключив поправку до законопроєкту про мобілізацію щодо заходів впливу за ухилення від призову - Фріз

Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки не підтримав поправку щодо заходів впливу за ухилення від мобілізації до законопроєкту про мобілізацію, повідомила член комітету Ірина Фріз (фракція "Європейська солідарність").

"Щойно під час засідання Комітету нацбезпеки, оборони та розвідки було підтримано правку про виключення пункту 2 першого розділу законопроєкту про мобілізацію, яким вносились зміни до Кодексу адміністративного судочинства. Вони стосувались введення заходів впливу (обмежень, блокування) щодо виїзду за кордон, водіння транспортних засобів та блокування рахунків", - написала Фріз у фейсбуці у вівторок.

За словами Фріз, до цієї норми надійшло понад 300 ідентичних поправок від різних авторів, які наголошували на недоліках і протиправних механізмах запропонованого урядом цього положення законопроєкту.

Народна депутатка повідомила, що наступне засідання комітету відбудеться в середу.