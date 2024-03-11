Політика

23:23 11.03.2024

Ситуація на фронті краща, ніж останні три місяці

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Ситуація на фронті краща, ніж останні три місяці

Президент України Володимир Зеленський вважає, що ситуація на фронті краща, ніж останні три місяці.

"Ситуація набагато краща, ніж останні три місяці. У нас були деякі труднощі через відсутність артилерійських боєприпасів, далекобійну зброю і високу щільність російських безпілотників", - зазначив він в інтерв'ю BFMTV і Le Monde, опублікованому в понеділок.

За словами Зеленського, "ми чудово попрацювали над російською авіацією. Ми відновили ситуацію на Сході. Наступ російських військ було зупинено, і хоча за останній рік вони, звичайно, зруйнували Авдіївку та захопили територію, але сьогодні про місто ми навіть говорити не можемо, тому що в Авдіївці все зруйновано.

"Вони хотіли рухатися вперед. Сьогодні вони більше не можуть цього робити. Вони втратили велику кількість літаків", - сказав президент.

За словами Зеленського, "у нас є три лінії оборони і ці укріплення збудовано. Це не одна лінія, а три лінії. Ми будуємо ці лінії оборони, укріплення. Це важлива робота".

Теги: #україна #фронт #ситуація #зеленський

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