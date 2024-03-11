Арахамія: Для "нормалізації відносин" Грузії необхідно випустити з в'язниці Міхеіла Саакашвілі

Щоб "нормалізація відносин" з Україною відбувалася легко, владі Грузії необхідно випустити з в'язниці колишнього президента Міхеіла Саакашвілі, а також припинити допомагати РФ ухилятися від санкцій, заявив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Прокремлівська влада Грузії висуває якісь вимоги щодо видачі наших громадян для "нормалізації відносин". Якщо дійсно говорити про "нормалізацію", то для цього є план: 1. Випустити з в'язниці і повернути нашого громадянина Міхеіла Саакашвілі. 2. Припинити пряме авіасполучення з РФ, чого вимагає сам грузинський народ. 3. Припинити допомагати агресору ухилятися від санкцій", - написав Арахамія у своєму телеграм-каналі в понеділок увечері.

Він зазначив, що після виконання плану "нормалізація відносин відбуватиметься легко".

Раніше на сайті грузинського уряду з'явилася заява, згідно з якою Грузія вимагає від України для "нормалізації відносин" видати чиновників часів правління Міхеіла Саакашвілі.