Політика

21:23 11.03.2024

Арахамія: Для "нормалізації відносин" Грузії необхідно випустити з в'язниці Міхеіла Саакашвілі

1 хв читати
Арахамія: Для "нормалізації відносин" Грузії необхідно випустити з в'язниці Міхеіла Саакашвілі

Щоб "нормалізація відносин" з Україною відбувалася легко, владі Грузії необхідно випустити з в'язниці колишнього президента Міхеіла Саакашвілі, а також припинити допомагати РФ ухилятися від санкцій, заявив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Прокремлівська влада Грузії висуває якісь вимоги щодо видачі наших громадян для "нормалізації відносин". Якщо дійсно говорити про "нормалізацію", то для цього є план: 1. Випустити з в'язниці і повернути нашого громадянина Міхеіла Саакашвілі. 2. Припинити пряме авіасполучення з РФ, чого вимагає сам грузинський народ. 3. Припинити допомагати агресору ухилятися від санкцій", - написав Арахамія у своєму телеграм-каналі в понеділок увечері.

Він зазначив, що після виконання плану "нормалізація відносин відбуватиметься легко".

Раніше на сайті грузинського уряду з'явилася заява, згідно з якою Грузія вимагає від України для "нормалізації відносин" видати чиновників часів правління Міхеіла Саакашвілі.

 

 

 

 

Теги: #думка #грузія #арахамія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:36 06.03.2024
У Грузії проходять міжнародні військові навчання за участю НАТО "Троянський слід"-2024

У Грузії проходять міжнародні військові навчання за участю НАТО "Троянський слід"-2024

16:43 05.03.2024
Арахамія анонсував активізацію роботи парламентаріїв з військовими - "за аналогією роботи на округах"

Арахамія анонсував активізацію роботи парламентаріїв з військовими - "за аналогією роботи на округах"

19:22 28.02.2024
Кличко: ТСК у парламенті створена для маніпулювання і поширення неправдивої інформації, щоб дискредитувати столичну владу

Кличко: ТСК у парламенті створена для маніпулювання і поширення неправдивої інформації, щоб дискредитувати столичну владу

16:50 20.02.2024
Арахамія спростував повідомлення, що з'явилися у ЗМІ, про нібито обмеження в здобутті освіти дітям ухилянтів від мобілізації

Арахамія спростував повідомлення, що з'явилися у ЗМІ, про нібито обмеження в здобутті освіти дітям ухилянтів від мобілізації

16:40 20.02.2024
Грузія не запроваджуватиме антиросійських санкцій - прем'єр Кобахідзе

Грузія не запроваджуватиме антиросійських санкцій - прем'єр Кобахідзе

13:08 12.02.2024
Грузія отримала рекордні $4,1 млрд доходів від туризму у 2023 році

Грузія отримала рекордні $4,1 млрд доходів від туризму у 2023 році

20:12 09.02.2024
Ухвалення закону про мобілізацію залежить від консультацій фракцій - Арахамія

Ухвалення закону про мобілізацію залежить від консультацій фракцій - Арахамія

21:18 08.02.2024
Парламент Грузії схвалив призначення Кобахідзе прем'єром республіки

Парламент Грузії схвалив призначення Кобахідзе прем'єром республіки

16:29 06.02.2024
Саакашвілі закликає опозицію Грузії висунути єдиного кандидата в президенти

Саакашвілі закликає опозицію Грузії висунути єдиного кандидата в президенти

15:17 06.02.2024
Посольство України перевіряє інформацію спецслужб Грузії про виявлення вантажу з вибухівкою і закликає утримуватися від політизації цієї справи

Посольство України перевіряє інформацію спецслужб Грузії про виявлення вантажу з вибухівкою і закликає утримуватися від політизації цієї справи

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Україна завершила виконання чотирьох рекомендацій Єврокомісії для надання переговорної рамки про членство в ЄС

Домбровскіс про першу в ЄС Стратегію ВПК: РФ загроза не тільки для України, а й для всієї Європи, ми маємо діяти

Кулеба: Стратегія надання Україні допомоги по краплині більше не працює, сильні рішення - кінець війні

ЄС має намір запроваджувати вторинні санкції проти Росії, щоб уникнути прогалин у санкційному режимі, - Домбровскіс

Мішель про атаку на Одесу під час візиту Зеленського і прем'єра Греції: Ще одна ознака боягузливої тактики Росії

ОСТАННЄ

Україна завершила виконання чотирьох рекомендацій Єврокомісії для надання переговорної рамки про членство в ЄС

Питання мобілізації аспірантів і тих, хто доглядає за людьми з інвалідністю, буде врегульовано - Арахамія

Домбровскіс про першу в ЄС Стратегію ВПК: РФ загроза не тільки для України, а й для всієї Європи, ми маємо діяти

Парламентські вибори проходять у Португалії в неділю

Кулеба: дискусія про введення західних військ в Україну заощадить Європі багато часу

Путін намагається переконати світ, що його економіка сильна і він виграє війну проти України, у наших спільних силах зробити так, щоб цього не сталося

Кулеба: хто не вірить в агресію РФ проти НАТО, варто почитати історію та послухати Путіна

МЗС Франції: Україна не просила нас надіслати війська, а просить нас відправити зараз боєприпаси

Кулеба: Стратегія надання Україні допомоги по краплині більше не працює, сильні рішення - кінець війні

Польща хоче домогтися двостороннього узгодження правил переміщення товарів з Україною - агроміністр

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА