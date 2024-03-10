Політика

12:41 10.03.2024

Парламентські вибори проходять у Португалії в неділю

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Парламентські вибори проходять у Португалії в неділю

- Громадяни Португалії в неділю голосують на позачергових виборах, за підсумками яких буде визначено новий склад парламенту і сформовано новий уряд, передає RTP.

Дільниці для голосування відкрилися о 8:00 за місцевим часом і працюватимуть до 19:00 (21:00 кв).

Понад 10 млн громадян мають обрати 230 депутатів - членів Асамблеї Республіки, парламенту Португалії.

Цього року у виборах беруть участь 15 партій і три коаліції, і увага громадськості в країні та за кордоном прикута до виступу правих партій, які напередодні голосування набирали популярність. Їхній альянс розраховує змістити з п'єдесталу лівих, які перебувають при владі.

Передвиборчі опитування показували, що опозиційний правоцентристський альянс трьох правих партій "Демократичний альянс" на чолі із соціал-демократами з Луїшем Монтенегру з невеликим відривом випереджає правлячу ліву Соціалістичну партію, якою керує Педру Нуну Сантуш. Це дві найбільші політичні сили в країні на поточний момент.

На третьому місці - ультраправа партія "Досить!" (Chega), яку на виборах 2019 року підтримали 1,3% виборців, тоді як 2022 року їй удалося домогтися успіху й отримати 7,3%. Передвиборчі опитування показували, що цього разу підтримати партію мають намір уже 13% респондентів.

Цю партію очолює Андре Вентура, йому 41 рік. За освітою Вентура - юрист, і в нього за спиною кар'єра футбольного коментатора. Ця партія обіцяє виборцям у разі приходу до влади нульову толерантність до нелегальних мігрантів, має намір розв'язувати проблему кліматичних змін, підтримує смертну кару і хімічну кастрацію для ґвалтівників-рецидивістів.

Вибори в Португалії відбуваються достроково у зв'язку з відставкою з посади прем'єр-міністра Антоніу Кошти із Соціалістичної партії на тлі антикорупційного розслідування. Вибори проходять на тлі кількох корупційних скандалів, які стосуються політиків-соціалістів.

Теги: #португалія

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