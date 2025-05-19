Інтерфакс-Україна
Події
14:31 19.05.2025

На парламентських виборах у Португалії народ висловив довіру уряду "Демократичного альянсу" - екс-прем'єр

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Колишній глава португальського уряду Луїш Монтенегру заявив, що його коаліція "Демократичний альянс" хоч і не забезпечила собі парламентської більшості, але заручилася довірою виборців на позачергових парламентських виборах, які відбулися в неділю.

"Ці дострокові вибори відбулися не тому що їх проведення вимагали люди. Політики вирішили запитати в людей, яку програму вони хочуть, якого прем'єра вони хочуть, і відповідь була ясною: програму "Демократичного альянсу" і цього прем'єр-міністра", - наводять у понеділок слова Монтенегру португальські ЗМІ.

"Опозиція повинна поважати волю народу і виходити з національних інтересів. Народ хоче цей уряд, а не інший. Народ хоче цього прем'єр-міністра, а не іншого. І народ хоче, щоб опозиція вела діалог із цим урядом", - зазначив він.

Щодо того, чого варто очікувати від наступного уряду під його керівництвом, Монтенегру заявив, що "Демократичний альянс" продовжить наголошувати на працівниках державного управління, оскільки більш кваліфіковане державне управління ефективніше служитиме людям та економіці, а також стане фактором конкурентоспроможності.

Коаліція правих і центристських партій "Демократичний альянс" отримала в новому складі 230-місцевого парламенту 89 місць, тобто не змогла забезпечити собі парламентської більшості, тож поки що лишається відкритим питання - чи буде "Демократичний альянс" формувати коаліційний уряд, чи сформує уряд меншості, як це сталося за підсумками попередніх виборів у березні 2024 року.

До нинішніх виборів призвів вотум недовіри, який парламент виніс у березні уряду прем'єра Луїша Монтенегру (лідера правоцентристської Соціал-демократичної партії). Голосування організували через звинувачення в конфлікті інтересів. Монтенегру заперечував звинувачення, але пішов у відставку.

Теги: #вибори #португалія

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