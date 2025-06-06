Інтерфакс-Україна
Події
00:21 06.06.2025

Сибіга привітав міністра МЗС Португалії з повторним призначенням на посаду

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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга привітав з повторним призначенням на посаду свого португальського колегу Паулу Ранжела (PauloRangel).

"Вітаю Паулу Ранжела з повторним призначенням на посаду міністра закордонних справ Португалії", - написав він в соцмережі Х.

Сибіга зазначив, що високо цінує непохитну підтримку України главою португальського МЗС та з нетерпінням чекає на спільну роботу для подальшого зміцнення безпеки та процвітання обох країн та всієї Європи.

Джерело: https://x.com/andrii_sybiha/status/1930688593862807847

Теги: #португалія #сибіга #мзс

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