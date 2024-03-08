Політика

16:06 08.03.2024

ЄС має намір запроваджувати вторинні санкції проти Росії, щоб уникнути прогалин у санкційному режимі, - Домбровскіс

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ЄС має намір запроваджувати вторинні санкції проти Росії, щоб уникнути прогалин у санкційному режимі, - Домбровскіс

Європейський Союз має намір запроваджувати вторинні санкції проти Росії, щоб уникнути прогалин у санкційному режимі, повідомив виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс.

"Ми обговорили питання санкцій. Ми й надалі будемо ізолювати Росію в економічному плані та політично, щоб посилювати на неї тиск", - сказав Домбровскіс на спільному брифінгу з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем у Києві в п'ятницю.

Також він наголосив, що ЄС працюватиме над посиленням кроків, щоб Росія не могла обходити санкції, зокрема, запроваджуватиме вторинні санкції задля уникнення прогалин у санкційному режимі.

Теги: #санкції #домбровскіс

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