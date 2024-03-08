Політика

15:24 08.03.2024

Єврокомісія представить проєкт переговорної рамки вступу України до ЄС наступного тижня - Домбровскіс

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Єврокомісія представить проєкт переговорної рамки вступу України до ЄС наступного тижня - Домбровскіс

Виконавчий віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс анонсував представлення Єврокомісією проєкту переговорної рамки процесу вступу України до ЄС на наступний тиждень.

"Ми запустили початок підготовки до переговорного процесу про вступ України до ЄС. Наступного тижня ми вже представимо на розгляд країн-членів ЄС проєкт переговорної рамки", - сказав Домбровскіс на спільному брифінгу з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем у Києві в п'ятницю.

Ми хотіли б, щоб усі країни затвердили цей документ, після того як з боку України буде виконано додаткові чотири пункти "домашнього завдання", а країни відзначать просування в реформах, які робить Україна на шляху членства.

Теги: #єврокомісія #домбровскіс

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