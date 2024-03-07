Президент Молдови Майя Санду на передвиборному з'їзді "Європейської народної партії" у Бухаресті (Румунія) заявила, що Україні потрібна підтримка всіх вільних європейських країн і наразі немає більш термінового завдання, ніж це, повідомляє NewsMaker.

"У нас немає часу на сумніви. Україні потрібна підтримка всіх вільних європейських країн. Немає більш термінового завдання, ніж підтримка України та забезпечення миру", – зазначила Санду.

Президент Молдови заявила, що настав час відстоювати демократію, свободу вибору і мир.

"Ми зібралися тут у переломний момент, коли свобода і демократія у всій Європі зазнають серйозної атаки. Сьогодні, як ніколи, нам потрібно зберегти мужність, лідерство та єдність, щоб захистити вільні суспільства та відобразити агресію", - сказала Санду.

Вона наголосила, що Росія хоче впливати на Молдову. За її словами, Росія вважає, що не зобов'язана запитувати думку маленьких країн, для Росії люди з Молдови не мають жодного значення у їхніх геополітичних планах.

Також Санду сказала, що РФ бачить Молдову лише як лінії на карті, але громадяни Молдови обрали інший шлях. І країна потребує підтримки цього вибору з боку Європи.