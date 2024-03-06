Політика

18:51 06.03.2024

Мішель про атаку на Одесу під час візиту Зеленського і прем'єра Греції: Ще одна ознака боягузливої тактики Росії

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Мішель про атаку на Одесу під час візиту Зеленського і прем'єра Греції: Ще одна ознака боягузливої тактики Росії

Президент Європейської ради Шарль Мішель засудив атаку РФ на Одесу під час візиту в середу, 6 березня, президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Греції Кіріакоса Міцотакіса, назвавши це "ще однією ознакою боягузливої тактики" Кремля.

"Атака на Одесу під час візиту президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Греції Кіріакоса Міцотакіса є ще однією ознакою боягузливої тактики Росії в її агресивній війні проти України. Це ганебно і навіть нижче кремлівського сценарію. ЄС надаватиме повну підтримку Україні та її хороброму народу", - написав Мішель у соцмережі Х.

Раніше в середу армія РФ атакувала Одесу ракетою в той час, коли в місті з візитом перебував прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс, у якого була запланована зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.

За інформацією грецьких ЗМІ, які посилаються на анонімні джерела в уряді Греції, удару було завдано по кортежу Зеленського, коли він перебував із грецькою делегацією. Вибух стався незадовго до зустрічі лідерів, за 150 метрів від місця розташування делегації з Греції. Повідомляється, що в делегаціях ніхто не постраждав.

Президент Зеленський прокоментував російський ракетний удар по Одесі в день свого візиту в місто для зустрічі та спільної пресконференції з Міцотакісом.

"Ми бачили сьогодні цей відповідний удар. Ви бачите, з ким ми маємо справу. Їм все одно, куди бити. Усіх деталей ще не знаю конкретно, але знаю, що є жертви, є загиблі, і є поранені. Мої співчуття рідним і близьким. Будь ласка, прийміть їх", - заявив Зеленський.

 

Теги: #одеса #обстріли #мішель

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