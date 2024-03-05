Єврокомісія представила першу в історії ЄС оборонно-промислову стратегію, яка передбачає інтеграцію українського ВПК у європейський

Європейська комісія представила першу в історії існування Європейського Союзу Європейську оборонно-промислову стратегію, що передбачає поступову інтеграцію українського військово-промислового комплексу в європейський.

Про це у вівторок у Брюсселі на пресконференції, презентуючи стратегію, повідомив європейський комісар з питань внутрішнього ринку Тьєрі Бретон.

"Україна зможе отримати вигоду від цієї стратегії для своєї оборонної промисловості, звісно, для збільшення потужностей виробництва, а також у спільних закупівлях, і, що вкрай важливо, при цьому ми крок за кроком готуємо інтеграцію оборонної промисловості України в межах нашої власної, Європейського Союзу, оборонної промисловості. Тож це щось надзвичайно нове, що ми робимо вперше і, звісно ж, з огляду на нашу взаємодію з урядом України, ми впевнені, що це буде високо оцінено", - пояснив він можливе залучення України під час реалізації цієї стратегії.

Виконавча віцепрезидентка Європейської комісії Маргрете Вестагер висловила думку, що така участь України є "сигналом про майбутнє України як члена Європейського Союзу". "Коротше кажучи, обороноздатність України є частиною тієї екосистеми, яку ми хочемо зміцнити", - сказала вона.

З огляду на це віцепрезидентка ЄК звернула увагу на Офіс оборонних інновацій, який буде відкрито в Києві і який буде "своєрідним офісом двосторонньої співпраці, щоб інновації в Україні були доступними і для ЄС". "В Україні нині відбувається багато інновацій, і ми бачимо, що дедалі більше і більше цивільних технологій використовують в оборонних цілях. Це дуже важливі нововведення. І я думаю, що важливо, щоб ми використовували цей офіс також для навчання європейської сторони, щоб оборонна промисловість стала галуззю, яка об'єднується в екосистему, в якій Україна повністю інтегрована", - пояснила Вестегар.

У свою чергу високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель наголосив, що також і для того, щоб і надалі продовжувати підтримувати Україну, ЄС має збільшити свої власні виробничі можливості. "Україна сьогодні потребує 200 тис. 155 боєприпасів за місяць. Це становить 2,5 мільйона за рік. Якщо ми хочемо підтримати Україну, ми маємо бути в змозі це зробити. Вам необхідно конвертувати фінансові потужності в промислові потужності, щоб забезпечити постачання, тому все, що збільшує нашу обороноздатність, добре для України, оскільки ми прагнемо підтримувати Україну своїми потужностями", - пояснив він.