Політика

14:54 04.03.2024

Шмигаль не бачить жодного утиску опозиції в Україні

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Шмигаль не бачить жодного утиску опозиції в Україні

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що не бачить жодного утиску опозиції в країні.

"Я з мого боку, як громадянина України, коментарів щодо утисків опозиції, когось кудись не пускають, або щось забороняють, я не бачу. Я це як громадянин кажу, не як чинний прем'єр-міністр", - сказав Шмигаль на пресконференції в Києві в понеділок.

Прем'єр наголосив, що дотримання законодавства має бути для всіх, незалежно від статусу.

"Якщо у Верховній Раді є якісь параметри того, як народні депутати мають здійснювати свої офіційні закордонні відрядження, то цих правил потрібно дотримуватися", - наголосив Шмигаль.

Теги: #опозиція #шмигаль

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