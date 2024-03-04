Шмигаль не бачить жодного утиску опозиції в Україні

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що не бачить жодного утиску опозиції в країні.

"Я з мого боку, як громадянина України, коментарів щодо утисків опозиції, когось кудись не пускають, або щось забороняють, я не бачу. Я це як громадянин кажу, не як чинний прем'єр-міністр", - сказав Шмигаль на пресконференції в Києві в понеділок.

Прем'єр наголосив, що дотримання законодавства має бути для всіх, незалежно від статусу.

"Якщо у Верховній Раді є якісь параметри того, як народні депутати мають здійснювати свої офіційні закордонні відрядження, то цих правил потрібно дотримуватися", - наголосив Шмигаль.