Політика

14:23 04.03.2024

Єврокомісія підтверджує, що рамки для переговорів із Києвом про членство в ЄС буде представлено в середині березня; коли їх буде затверджено - вирішує Рада

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Єврокомісія підтверджує, що рамки для переговорів із Києвом про членство в ЄС буде представлено в середині березня; коли їх буде затверджено - вирішує Рада

У Європейській комісії підтверджують, що вже в середині березня рамки для переговорів щодо членства України в Європейському Союзі будуть передані до Ради для подальшого затвердження державами-членами. Коли Рада зможе винести це питання на засідання - вирішуватиме президент Європейської ради Шарль Мішель.

Таке пояснення в понеділок у Брюсселі зробили представники Європейської комісії.

Зокрема, Ана Пісонеро нагадала, що під час пресконференції, що відбулася в рамках візиту президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, вона розповіла про очікування представити переговорні рамки до середини березня з подальшою передачею на розгляд Ради. "Коли ж ідеться про затвердження рамок переговорів, то це - компетенція Ради, яка має затвердити рамки переговорів одноголосно. Потім, щойно це відбудеться, головування ради ЄС вирішує, коли скликати міжурядову конференцію", - деталізувала вона.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи може це питання бути винесено на розгляд Ради вже 21-22 березня, представник Єврокомісії Ерік Мамер констатував, що, як добре відомо, порядок денний Європейської ради визначається президентом Ради.

Водночас він не виключив, що державам-членам ЄС знадобитися час для обговорення наданих Європейською комісією рамок для переговорів із Україною, "враховуючи розмір України". "Тому між моментом, коли Рада починає розглядати це питання, і моментом, коли вона має ухвалити остаточне рішення, безсумнівно, мине певний період часу", - пояснив Мамер.

Теги: #єврокомісія #україна_єс #мішель

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