Глава МЗС Румунії наголошує на важливості співпраці країн Чорноморського регіону для стримування агресивної поведінки РФ і допомоги Україні

Міністр закордонних справ Румунії Лумініца Одобеску наголосила на важливості співпраці країн Чорноморського регіону для стримування агресивної поведінки РФ у морі, допомагаючи в такий спосіб Україні та іншим вразливим партнерам.

"Разом із нашими партнерами в регіонах ми робимо все можливе, щоб допомогти і підтримати Україну, і одне з цих зусиль пов'язане з транзитом зернових, сільськогосподарських товарів через Румунію, а також використовуючи Чорне море. Так, питання безпеки там, на жаль, з війною в Україні стало нашим головним пріоритетом. Але також важливим є продовження нашого співробітництва як союзників, бо Болгарія, Туреччина і Румунія є членами НАТО, і також важливо стримувати агресивну поведінку Росії в Чорному морі в регіоні та працювати разом, щоб знайти найкраще рішення, з одного боку, допомагаючи Україні, а також іншим вразливим партнерам, як-от Молдова та Грузія", - сказала вона на панельній дискусії в рамках дипломатичного форуму в Анталії.

Глава МЗС зауважила, що важливо працювати разом, щоб забезпечувати зв'язок, тому що це основне для країн, які розташовані біля Чорного моря. Одобеску наголосила, що Чорне море - унікальна географічна зона, оскільки вона є сполучною ланкою між Європою, Кавказом і Центральною Азією, і раніше це було місцем процвітання, зв'язку та миру.

"Але, на жаль, після агресивної війни Росії в Україні безпека в Чорному морі стала головним нашим пріоритетом. І я говорю не тільки про Румунію, а й про країни регіону. Тому що Чорне море стало зоною зіткнення між неоімперськими інтересами Росії і законними інтересами країн регіону, щоб співпрацювати в хорошому ключі з конкретними проєктами", - зазначила вона.