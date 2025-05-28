ЄС пропонує нову стратегію для Чорноморського регіону з тіснішою співпрацею з Україною та іншими країнами

Європейський союз запропонував нову стратегію стабільного та безпечного Чорноморського регіону, яка також спрямована на посилення зв'язків з країнами регіону, зокрема з Україною.

"ЄС налагоджуватиме тіснішу співпрацю з Україною, Республікою Молдовою, Грузією, Туреччиною, Вірменією та Азербайджаном і розвиватиме регіональну співпрацю у сфері зв'язку. Кілька з цих країн обрали шлях до вступу до ЄС або тіснішого узгодження з ЄС. Сьогоднішня стратегія прагне принести відчутні переваги партнерам Чорного моря та ЄС шляхом інвестування та поглиблення ключових взаємовигідних партнерств", - йдеться в пресрелізі Єврокомісії.

Коментуючи нову стратегію, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила: "Активна роль Європейського Союзу має вирішальне значення для просування безпеки та миру в Чорноморському регіоні, особливо з огляду на агресивну війну Росії проти України. Ми будемо тісно співпрацювати з нашими сусідами для сприяння безпеці та стабільності в регіоні. Разом ми можемо побудувати міцніше та процвітаюче майбутнє для всіх".

В ЄК зазначають, що на тлі агресивної війни Росії проти України, ця стратегія також посилить геополітичну роль ЄС як надійного гравця в Чорноморському регіоні.

В повідомлені також детально вказані три основи майбутньої співпраці між ЄС та Чорним морем, зокрема, це посилення безпеки, стабільності та стійкості; сприяння сталому зростанню та процвітанню та сприяння захисту навколишнього середовища, стійкості до зміни клімату та готовності до неї, а також цивільному захисту. "Разом зі своїми партнерами в регіоні ЄС реалізує три флагманські ініціативи в рамках кожного з цих напрямків, щоб розкрити потенціал регіону для зростання, а також вирішити нагальні проблеми конфліктів та безпеки", - наголошується в пресрелізі.

Зокрема, в ЄК зазначили, що морська безпека Чорного моря та створення Чорноморського центру морської безпеки посилять безпеку на морі, захистять критично важливу морську інфраструктуру та морське середовище. "Це також зміцнить регіональну співпрацю з розмінування та усуне ризики для навколишнього середовища та морської безпеки", - переконані в Єврокомісії.

Крім того, повідомляється, що "спеціальний порядок денний зв'язку, узгоджений з розширеними Трансєвропейськими мережами, розвиватиме транспортні, енергетичні та цифрові мережі для використання потенціалу Чорноморського регіону як життєво важливого коридору, що з'єднує Європу з Центральною Азією через Південний Кавказ, стимулюючи економічне зростання та конкурентоспроможність".

Також буде посилено "готовність прибережних громад та секторів блакитної економіки, щоб країни Чорного моря могли долати екологічну шкоду, пов'язану з війною, реагувати на ризики, пов'язані зі зміною клімату та використовувати можливості для сталого зростання".

В Єврокомісії зазначили, що стратегія об’єднає всі відповідні інструменти та політики ЄС, мобілізуючи інвестиції інституцій ЄС у співпраці з державами-членами, а також європейськими фінансовими установами. "Вирішуючи регіональні проблеми, ЄС прагне сприяти довгостроковій безпеці, спільному процвітанню та стійкості в Чорноморському регіоні", - запевнили в ЄК.