Політика

17:47 01.03.2024

"Європейська солідарність" закликає владу скасувати заборону на міжнародну діяльність опозиції - заява партії

2 хв читати
"Європейська солідарність" закликає владу скасувати заборону на міжнародну діяльність опозиції - заява партії

Політична партія "Європейська солідарність" закликає українську владу припинити спекуляції на тему заборони на міжнародну діяльність опозиції.

"Європейська солідарність" закликає владу припинити спекуляції на тему заборони на міжнародну діяльність опозиції. Сьогодні все, що шкодить внутрішній єдності та розхитує політичну стабільність, шкодить Україні, її міжнародному іміджу та нашому виживанню як демократії та суверенної держави. Лише спільні дії, політична координація, максимальна мобілізація і взаємна підтримка, посилені спільним голосом влади і опозиції за кордоном, здатні забезпечити успіх та перемогу нашої держави і у відсічі російській навалі, яка триває, і на шляху до членства України в ЄС і НАТО", - ідеться в заяві партії, оприлюдненій на сайті політичної сили в п'ятницю.

"Європейська солідарність" запропонувала владі вести відвертий діалог із суспільством та опозицією щодо військової та політичної ситуації, проводити регулярні зустрічі президента з лідерами парламентських фракцій, яких уже не було два роки.

У заяві партії наголошується на необхідності координації зусиль представників влади та опозиції на міжнародній арені, і у питаннях військової допомоги, і боротьби за членство в ЄС і НАТО.

"Цей процес потребує зняття антиконституційних обмежень на парламентську дипломатію, яка неможлива в умовах незаконних заборон на міжнародні відрядження, які є політично вмотивованими", - наголошується в заяві.

"Європейська солідарність" також просить владу відновити свободу слова, повернути в ефір українські телеканали, відключені навесні 2022 року. Партія також вважає важливим зробити роботу органів влади відкритою - повернути журналістів до зали засідань парламенту та трансляцію засідань на каналі "Рада".

Водночас "Європейська солідарність" вважає за доцільне "закриття підцензурного телемарафону", який "фактично фінансується коштом європейських платників податків".

Партія також закликала владу припинити тиск силовиків на ЗМІ, бізнес, громадських активістів та опозицію і запровадити парламентський контроль за Кабінетом Міністрів, регулярно проводити дні уряду у Верховній Раді та зробити роботу Кабміну підзвітною суспільству.

Теги: #європейська_солідарність

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:10 03.01.2024
Порошенко розказав американцям про наслідки ракетних ударів і закликав Конгрес пришвидшити допомогу Україні

Порошенко розказав американцям про наслідки ракетних ударів і закликав Конгрес пришвидшити допомогу Україні

14:15 13.12.2023
Порошенко на зустрічі з послами держав ЄС закликав підтримати початок переговорів про вступ України та допомогу на 50 млрд євро

Порошенко на зустрічі з послами держав ЄС закликав підтримати початок переговорів про вступ України та допомогу на 50 млрд євро

13:04 02.08.2023
Підозрювати добровольців в ухилянні від служби - за рамками здорового глузду, - фракція ЄС в Київраді про підозри депутатам-військовим

Підозрювати добровольців в ухилянні від служби - за рамками здорового глузду, - фракція ЄС в Київраді про підозри депутатам-військовим

22:22 28.07.2023
«Європейська солідарність»: секретаря Полтавської міськради відсторонили від проведення засідання ради без законних підстав

«Європейська солідарність»: секретаря Полтавської міськради відсторонили від проведення засідання ради без законних підстав

16:10 17.03.2023
Генерал Забродський планує скласти мандат нардепа - проєкт постанови

Генерал Забродський планує скласти мандат нардепа - проєкт постанови

15:55 07.09.2021
Порошенко запропонував п'ять напрямів підтримки українців під час кризи: пенсії, субсидії, виплати військовим та медикам, захист громад

Порошенко запропонував п'ять напрямів підтримки українців під час кризи: пенсії, субсидії, виплати військовим та медикам, захист громад

11:28 23.11.2020
"Євросолідарність" у Вінницькій облраді перейшла в опозицію до "Української стратегії Гройсмана"

"Євросолідарність" у Вінницькій облраді перейшла в опозицію до "Української стратегії Гройсмана"

16:41 30.08.2020
"Європейська солідарність" вимагає усунення Фокіна з ТКГ через здачу інтересів України

"Європейська солідарність" вимагає усунення Фокіна з ТКГ через здачу інтересів України

13:55 21.07.2019
Петро Порошенко: Я проголосував за ЄС і НАТО

Петро Порошенко: Я проголосував за ЄС і НАТО

15:27 19.07.2019
Проведені НАБУ і САП у п'ятницю обшуки не мають стосунку до "Євросолідарності" і Порошенка, але спрямовані на їх дискредитацію

Проведені НАБУ і САП у п'ятницю обшуки не мають стосунку до "Євросолідарності" і Порошенка, але спрямовані на їх дискредитацію

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Між Україною та Нідерландами укладено угоду про співпрацю у сфері безпеки - Зеленський

Глава ЄП і спікери 23 парламентів закликали Майка Джонсона винести на голосування законопроєкт про допомогу Україні - Стефанчук

Зеленський запропонував провести спеціальний українсько-балканський Форум оборонних індустрій

Підтримка України не повинна залежати від бюрократичних затягувань чи внутрішніх перешкод - Рама

Україна та Албанія підписали Договір про дружбу та співробітництво

ОСТАННЄ

Угода про оборонну співпрацю з Нідерландами закріпила підтримку культурної спадщини України - Жовква

Зеленський подякував прем'єру Нідерландів за візит до Харкова

Між Україною та Нідерландами укладено угоду про співпрацю у сфері безпеки - Зеленський

У розрахунках про ремонт Дегтярівського мосту недостатньо інформації щодо цін - інженер з містобудування Мінюкова

Лідери Конгресу на зустрічі з Байденом не змогли домовитися про допомогу Україні через позицію спікера Палати представників - ЗМІ

Суддя Іллінойсу виключив Трампа з виборчого бюлетеня штату

Росія не може виступати в ролі миротворця у врегулюванні конфлікту в Придністров'ї

Кличко: ТСК у парламенті створена для маніпулювання і поширення неправдивої інформації, щоб дискредитувати столичну владу

Депутати Придністров'я закликали Росію вжити заходів щодо захисту регіону

Глава ЄП і спікери 23 парламентів закликали Майка Джонсона винести на голосування законопроєкт про допомогу Україні - Стефанчук

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА