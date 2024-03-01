"Європейська солідарність" закликає владу скасувати заборону на міжнародну діяльність опозиції - заява партії

Політична партія "Європейська солідарність" закликає українську владу припинити спекуляції на тему заборони на міжнародну діяльність опозиції.

"Європейська солідарність" закликає владу припинити спекуляції на тему заборони на міжнародну діяльність опозиції. Сьогодні все, що шкодить внутрішній єдності та розхитує політичну стабільність, шкодить Україні, її міжнародному іміджу та нашому виживанню як демократії та суверенної держави. Лише спільні дії, політична координація, максимальна мобілізація і взаємна підтримка, посилені спільним голосом влади і опозиції за кордоном, здатні забезпечити успіх та перемогу нашої держави і у відсічі російській навалі, яка триває, і на шляху до членства України в ЄС і НАТО", - ідеться в заяві партії, оприлюдненій на сайті політичної сили в п'ятницю.

"Європейська солідарність" запропонувала владі вести відвертий діалог із суспільством та опозицією щодо військової та політичної ситуації, проводити регулярні зустрічі президента з лідерами парламентських фракцій, яких уже не було два роки.

У заяві партії наголошується на необхідності координації зусиль представників влади та опозиції на міжнародній арені, і у питаннях військової допомоги, і боротьби за членство в ЄС і НАТО.

"Цей процес потребує зняття антиконституційних обмежень на парламентську дипломатію, яка неможлива в умовах незаконних заборон на міжнародні відрядження, які є політично вмотивованими", - наголошується в заяві.

"Європейська солідарність" також просить владу відновити свободу слова, повернути в ефір українські телеканали, відключені навесні 2022 року. Партія також вважає важливим зробити роботу органів влади відкритою - повернути журналістів до зали засідань парламенту та трансляцію засідань на каналі "Рада".

Водночас "Європейська солідарність" вважає за доцільне "закриття підцензурного телемарафону", який "фактично фінансується коштом європейських платників податків".

Партія також закликала владу припинити тиск силовиків на ЗМІ, бізнес, громадських активістів та опозицію і запровадити парламентський контроль за Кабінетом Міністрів, регулярно проводити дні уряду у Верховній Раді та зробити роботу Кабміну підзвітною суспільству.