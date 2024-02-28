Політика

22:02 28.02.2024

Росія не може виступати в ролі миротворця у врегулюванні конфлікту в Придністров'ї

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Росія не може виступати в ролі миротворця у врегулюванні конфлікту в Придністров'ї

Російська Федерація не може виступати в ролі миротворця у врегулюванні конфлікту в придністровському регіоні Молдови, повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ України.

"Ми вважаємо переговорний формат "5+2" нефункціональним у зв'язку з присутністю в ньому держави-агресора Росії, яка не може виступати в ролі миротворця в жодному мирному врегулюванні", - ідеться в релізі на сайті МЗС.

Україна закликає до мирного вирішення проблемних питань економічного та соціально-гуманітарного характеру у відносинах між Кишиневом і Тирасполем без будь-яких деструктивних зовнішніх втручань.

Також українська держава виступає за мирне врегулювання придністровського конфлікту з дотриманням суверенітету і територіальної цілісності Молдови.

"Україна є і залишається активним учасником процесу придністровського врегулювання і виокремлює його основною метою реінтеграцію Республіки Молдова", - зазначили у відомстві.

Крім того, Україна продовжує виступати за якнайшвидше виведення з території придністровського регіону Молдови російських військ, утилізацію боєприпасів на складах у населеному пункті Ковбасна, переформатування місії на Дністрі з військової на цивільну, додали в міністерстві.

"Протягом десяти років Україна протистоїть російській агресії та вже понад два роки чинить опір повномасштабному вторгненню Росії. Наша держава як ніхто інший знає, що таке жахи війни, та якою є ціна миру. Ми докладаємо та продовжимо докладати всіх зусиль для збереження стабільності та зміцнення безпеки в Європі, а також запобігання будь-яким спробам Росії дестабілізувати Молдову чи інші країни нашого регіону", - резюмували в МЗС.

 

 

 

Теги: #рф #молдова #мзс

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