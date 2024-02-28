Політика

13:48 28.02.2024

Зеленський запропонував провести спеціальний українсько-балканський Форум оборонних індустрій

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Зеленський запропонував провести спеціальний українсько-балканський Форум оборонних індустрій

Президент України Володимир Зеленський під час відкриття саміту "Україна - Південно-Східна Європа", що відбувається в середу в Тирані (Албанія), запропонував провести спеціальний українсько-балканський Форум оборонних індустрій для зміцнення військового потенціалу регіону.

"Під час повномасштабної війни ми довели, що можна вистояти та подолати навіть ворога, який здавався одним із найсильніших у світі. Кожна нація може стати успішною в обороні, коли різні нації співпрацюють, а люди є достатньо мотивованими, щоб бути стійкими. І ми пропонуємо об’єднати й посилити такий досвід", - заявив він.

За словами Зеленського, на сьогодні вже близько 500 оборонних компаній провадять свою діяльність в Україні в різних сферах, однак цього недостатньо, щоб перемогти Путіна. Крім того, він наголосив і на проблемах із постачанням боєприпасів, які впливають на ситуацію на полі бою.

"Тому ми зацікавлені у співпраці з вами (Балканами - ІФ-У) та всіма партнерами. Наша урядова команда презентує деталі. І ми пропонуємо провести спеціальний українсько-балканський Форум оборонних індустрій у Києві або в одній із ваших столиць", - сказав президент.

Зеленський також заявив про необхідність подальшого розвитку з Балканським регіоном добросусідських відносин у логістиці, інфраструктурі, торгівлі та енергетичній сфері, а також у політиці, у протидії російській дезінформації та російським спробам дестабілізувати політичні системи.

"Все те, що робить нас хорошими партнерами, водночас робить Путіна слабшим. Ось чому він інвестує так багато в кризи", - резюмував глава держави.

 

Теги: #албанія #зеленський #балкани

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