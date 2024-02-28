Підтримка України не повинна залежати від бюрократичних затягувань чи внутрішніх перешкод - Рама

Президент Албанії Еді Рама заявив, що не можна дозволити Росії виграти, а Україні програти.

"Ми маємо робити все, що ми можемо, щоб не дозволити агресії перемогти. Ми не можемо дозволити Росії перемогти, а Україні програти. Саме існування Європейського Союзу буде під знаком питання", - сказав він у середу, виступаючи на відкритті саміту "Україна - Південно-Східна Європа" в Тирані.

"Ми закликаємо Росію зупинити цю війну. Ми хочемо підтвердити нашу відданість миру, справедливому миру, що спирається на міжнародне право, на резолюцію Генеральної асамблеї ООН. Миру, який поважатиме Україну та її права", - сказав Рама.

За його словами, "ми не маємо змоги запропонувати ті рівні військової або фінансової допомоги, яких Україна потребує, щоб належним чином захистити себе і своїх людей". Він закликав усіх членів демократичної спільноти "приєднатися до нас".

"Щоб усі багаті члени демократичної спільноти визнали, що виживання України як вільної та демократичної держави і як бастіону свободи Європи залежить від підтримки фінансової та військової, яку вони надають. Ця підтримка не повинна залежати від бюрократичних затягувань чи внутрішніх перешкод", - сказав Рама.

"Ми маємо залишатися разом, мобілізувати всі наші можливості та ресурси, все те, що тримає нас разом, інституції та організації, посилення нашої демократії... Це війна за нашу власну свободу та гідність також", - зазначив прем'єр.

"Ми повинні мати повну ясність для України. Нам потрібна повна солідарність з Україною і всі зусилля для того, щоб підтримати Україну", - заявив Рама.