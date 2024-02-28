Україна та Албанія підписали Договір про дружбу та співробітництво

Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Албанії Еді Рама під час зустрічі в Тирані підписали Договір про дружбу та співробітництво між Україною та Албанією.

"Згідно з договором, Україна та Албанія розвиватимуть взаємовигідне співробітництво в галузі торгівлі, економіки, науки й технологій, культури, освіти, охорони здоров'я, засобів масової інформації, туризму та спорту. Передбачається також встановлення комерційних контактів між державними і приватними підприємствами та організаціями двох країн", - повідомляє пресслужба президента України.

Крім того, сторони співпрацюватимуть у сфері охорони довкілля, застосування екологічно чистих технологій і раціонального використання природних ресурсів.

Україна й Албанія забезпечуватимуть розширення контактів між громадянами та державними й недержавними організаціями, профспілками, навчальними та культурними закладами, молодіжними й спортивними організаціями двох держав.

Також Україна та Албанія співпрацюватимуть у питаннях боротьби з організованою злочинністю, тероризмом, наркоторгівлею, торгівлею людьми, контрабандою всіх видів, зокрема й культурних та історичних цінностей.

"Документ сприятиме розвитку співпраці з Албанією та зміцненню позицій України в Балканському регіоні", - зазначено в повідомленні.