Політика

12:07 28.02.2024

Зеленський обговорив із прем'єром Албанії оборонні потреби України та спільне виробництво озброєнь

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Президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Албанії Еді Рамою в межах візиту до Албанії для участі в саміті "Україна - Південно-Східна Європа".

Як повідомляється на сайті глави Української держави в середу, президент і прем'єр-міністр обговорили нагальні оборонні потреби України та подальшу співпрацю в цій сфері, зокрема спільне виробництво озброєнь.

Під час зустрічі сторони обговорили роботу над двосторонньою безпековою угодою в межах Спільної декларації "Великої сімки" про підтримку України, до якої приєдналася Албанія.

Зеленський подякував уряду та народу Албанії за міцну підтримку України в боротьбі з російським агресором. "З перших днів повномасштабного вторгнення Албанія підтримувала Україну, нашу боротьбу за свободу й територіальну цілісність. Також ми ніколи не забудемо теплого ставлення вашого суспільства до українців, які були змушені залишити домівки через війну", - сказав президент.

Він відзначив оборонну допомогу, яку Албанія надала Україні, а також подякував за ухвалення албанським урядом рішення про виділення нового траншу військової підтримки, зокрема техніки та боєприпасів.

Зеленський вручив прем'єр-міністру Албанії орден Ярослава Мудрого I ступеня за вагомий внесок у зміцнення міждержавної співпраці, підтримку державного суверенітету й територіальної цілісності України, популяризацію нашої держави у світі.

Теги: #албанія #зеленський

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