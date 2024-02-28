Спецпредставник Китаю в березні відвідає Україну, РФ і країни ЄС

Спеціальний представник уряду Китаю у справах Євразії Лі Хуей у березні здійснить низку візитів – в Україну, РФ і країни Європейського Союзу у зв'язку з війною РФ проти України, яка триває.

"Лі Хуей, спеціальний представник уряду Китаю у справах Євразії, починаючи з 2 березня відвідає Росію, штаб-квартиру ЄС, Польщу, Україну, Німеччину та Францію, щоб провести другий раунд човникової дипломатії для сприяння політичному розв'язанню української кризи", - повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ Китаю.