Дипломатія

15:02 13.05.2024

Спеціальний представник уряду КНР у справах Євразії Лі Хуей провів третій раунд човникової дипломатії щодо політичного врегулювання української кризи

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Спеціальний представник уряду КНР у справах Євразії Лі Хуей провів третій раунд човникової дипломатії щодо політичного врегулювання української кризи

З 3 по 9 травня 2024 року спеціальний представник уряду КНР у справах Євразії Лі Хуей у рамках третього раунду човникової дипломатії з питань політичного врегулювання української кризи відвідав Туреччину, Єгипет, Саудівську Аравію та Об'єднані Арабські Емірати. Під час цього турне Лі Хуей зустрівся із заступником міністра закордонних справ Туреччини Бураком Акчапаром, помічником міністра закордонних справ Єгипту Халедом, державним міністром та радником з національної безпеки Саудівської Аравії Мусаїдом бін Мухаммад Аль-Айбаном, а також з дипломатичним радником президента ОАЕ Анваром Гаргашем і державним міністром ОАЕ з міжнародного співробітництва Рім Аль Хашімі. Крім того, до та після цих візитів спецпредставник Лі Хуей провів переговори та обмінявся думками щодо української кризи з офіційними особами Бразилії, Південної Африки, Індонезії, Казахстану та інших країн, які висловили підтримку наступним пропозиціям Китаю щодо деескалації ситуації.

1. Китай закликає дотримуватися "трьох принципів" для зниження напруженості ситуації: не допускати розширення поля бою, не допускати ескалації воєнних дій і не підливати масла у вогонь.

2. Діалог та переговори є єдиним можливим шляхом вирішення кризи в Україні. Сторони конфлікту повинні створити умови для прямого діалогу та сприяти процесу врегулювання, допоки не буде досягнуто всеосяжного припинення вогню.

3. Необхідно збільшити обсяги гуманітарної допомоги відповідним регіонам, покращувати гуманітарну ситуацію та запобігати виникненню масштабної гуманітарної кризи. Сторони конфлікту повинні уникати атак на мирних жителів та цивільні об'єкти, захищати жінок, дітей та інших постраждалих від конфлікту, а також поважати основні права військовополонених. Слід підтримувати обмін військовополоненими між сторонами конфлікту.

4. Необхідно виступати проти застосування ядерної та біологічної зброї, не допускати поширення ядерної зброї та запобігати виникненню ядерної кризи.

5. Необхідно виступати проти атак на атомні електростанції та інші ядерні об'єкти мирного використання. Усі сторони повинні дотримуватись Конвенції про ядерну безпеку та інших міжнародних законів, а також запобігати виникненню ядерних аварій з вини людини.

6. Необхідно надавати загальну підтримку міжнародному співробітництву в галузі енергетики, фінансів, продовольства, транспорту тощо, а також спільними зусиллями забезпечити безпеку нафто- та газопроводів, енергетичної інфраструктури, підводних комунікаційних кабелів та інших об'єктів для збереження стійкості глобальних ланцюжків постачання.

Усі сторони висловили згоду на продовження комунікації та координацію, а також вітають міжнародну спільноту докладати спільних зусиль, спрямованих на деескалацію ситуації в регіоні, та відігравати конструктивну роль для досягнення припинення вогню і здійснення мирних переговорів.

 

Теги: #лі_хуей #китай #кнр

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