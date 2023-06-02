Пекін прагне краще зрозуміти позицію сторін і донести китайську позицію щодо просування мирних переговорів - спецпредставник КНР

У Китаї не очікували миттєвих результатів "щодо української кризи" від поїздки в Європу, її метою було досягти кращого розуміння позицій залучених сторін, заявив у п'ятницю спецпредставник Китаю у справах Євразії Лі Хуей.

"Метою моєї поїздки було не досягнення швидких результатів... набагато важливіше краще зрозуміти позицію різних сторін і донести китайську позицію щодо просування мирних переговорів", - заявив він на пресконференції, яку транслювало китайське ТБ.

Він також додав, що Пекін послідовно виступає за "деескалацію конфлікту в Україні" і просування миру і має намір продовжувати діалог з усіма сторонами на основі пропозицій щодо врегулювання голови КНР Сі Цзіньпіна, і тепер Китай "посилить діалог і комунікацію з усіма залученими сторонами, щоб досягти взаєморозуміння".

"Можливо, зараз усім сторонам доволі складно змусити себе сісти за стіл переговорів... Моє враження полягає в тому, що жодна зі сторін не зачинила двері в бік переговорів", - наголосив китайський дипломат.

Лі Хуей у травні відвідав Київ, Варшаву, Берлін, Париж, Брюссель і Москву для обговорення врегулювання ситуації навколо України.