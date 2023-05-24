Політика

17:27 24.05.2023

Китайський спецпредставник з питань України провів переговори у ФРН

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Китайський спецпредставник з питань України провів переговори у ФРН

Спецпредставник МЗС КНР з питань України Лі Хуей провів зустріч у середу в Берліні в рамках європейського турне, під час якого він обговорює китайський план з мирного врегулювання, передають європейські ЗМІ.

За даними агентства ЕФЕ, дипломата прийняли в міністерстві закордонних справ ФРН, він провів переговори зі статс-секретарем МЗС ФРН Андреасом Міхаелісом.

Подробиці переговорів не повідомляються.

У березні Китай представив свій план щодо українського врегулювання. Глава МЗС КНР Цінь Ґан заявив раніше, що воно можливе лише на основі мирних переговорів і з урахуванням занепокоєнь усіх зацікавлених сторін.

Минулого тижня Лі Хуей відвідав Київ.

Теги: #китай #лі_хуей

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