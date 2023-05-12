Спецпредставник МЗС КНР Лі Хуей відвідає Україну, РФ і Європу

Спецпредставник МЗС КНР Лі Хуей з 15 травня здійснить поїздки в Україну, РФ, до країн Європи для обговорення врегулювання ситуації навколо України, заявив представник МЗС КНР Ван Веньбінь.

"Спецпредставник КНР у справах Євразії Лі Хуей з 15 травня відвідає Україну, Польщу, Францію, Німеччину і Росію для переговорів з усіма сторонами з питання політичного вирішення кризи в Україні (Китай називає війну "кризою"-ІФ), - наводять його слова західні ЗМІ.