Європарламент підтримав створення Українського фонду в розмірі EUR 50 млрд на 2024-2027 рр.

Європейський парламент підтримав створення Українського фонду в розмірі 50 млрд євро на період 2024-2027 роки, кошти якого буде спрямовано на підтримання життєдіяльності, відновлення української держави, так само як і на проведення реформ на шляху до членства в Європейському Союзі.

Відповідну резолюцію було проголосовано у вівторок у Страсбурзі в межах пленарного засідання Європейського парламенту.

Авторами резолюції виступили доповідачі - від комітету з питань закордонних справ Міхаель Галер (Michael Gahler, Німеччина, група європейських народників) і бюджетного комітету Ейдер Гардіасабаль Рубіал (Eider Gardiazabal Rubial, Іспанія, група соціалістів і демократів).

"За" резолюцію проголосували 536 депутатів, "проти" - 40, утрималися 39. Загалом у голосуванні взяли участь 615 депутатів.

Раніше відповідну пропозицію Європейської комісії схвалила Європейська рада на позачерговому засіданні 1 лютого нинішнього року, скликаному бельгійським головуванням, оскільки на плановому засіданні, що відбулося в грудні минулого року, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заблокував це рішення.

"Фонд має тісно пов'язати відновлення, реконструкцію та модернізацію з вимогами і процесом вступу до Союзу, пов'язавши фінансову підтримку з проведенням реформ та інвестицій із метою вступу (до ЄС)", - йдеться в документі.

У резолюції наголошується, що підтримка ЄС має бути спрямована за трьома напрямами. Перше - фінансова підтримка України для реалізації реформ та інвестицій, а також для підтримання макрофінансової стабільності країни, як це передбачено в Плані України, що має бути розроблений українським урядом. Друге - інвестиційна структура України для мобілізації інвестицій і розширення доступу до фінансування. Третє - допомога на шляху європейської інтеграції з метою мобілізації технічного досвіду та нарощування потенціалу.

У резолюції також окреслено межі Плану, який має підготувати Київ. "Україна має підготувати План як послідовну, всеосяжну та адекватно збалансовану відповідь на відновлення та модернізацію України, підтримуючи її економічне, соціальне та екологічне відновлення, сталий розвиток та її прогрес на шляху до вступу до Союзу, відповідно до цілей та вимог Фонду. Отже, План України також надасть іншим донорам основу для визначення пріоритетних сфер фінансування відновлення України та сприятиме підвищенню відповідальності, узгодженості та додаткових внесків у цих цілях. З цією метою Україна має забезпечити, щоб План у тому вигляді, в якому його підготовлено, комплексно покривав її потреби у відновленні, реконструкції та модернізації, визначаючи, якою мірою заходи Плану, як очікується, фінансуватимуться Союзом через Фонд. Під час підготовки Плану Україні слід узяти до уваги підтримку, що надається в межах інших програм Союзу. Україні слід розробити свій План, гарантуючи, що інші донори зможуть зробити свій внесок у підтримку заходів Плану, зокрема шляхом збільшення фінансування", - деталізується в документі.

У резолюції наголошують, що середньострокова перспектива, передбачена Планом, також має заохочувати Україну робити інвестиції та проводити реформи в напрямку переходу до зеленої, стійкої, цифрової та інклюзивної економіки.

Європарламент також підтримує рішення Ради про можливе використання доходів від знерухомлених фінансів РФ. "Росія та її союзники мають оплатити збитки, завдані Україні. Союз і його держави-члени в тісній співпраці з іншими інституціями та країнами мають створити правову основу для конфіскації російських державних активів з метою фінансування відновлення України та виплати компенсації жертвам російської агресії, що допускається відповідно до звичайних міжнародних норм", - ідеться в резолюції.

Документ передбачає, що Комісія має щорічно оцінювати реалізацію Фонду. "Для ефективного моніторингу реалізації Україна має раз за рік звітувати про перебіг реалізації в річному звіті. Такі звіти, підготовлені урядом, мають бути у відповідний спосіб відображені в Плані України. Відповідні вимоги до звітності мають бути застосовані до одержувачів фінансування Союзу", - наголошується у резолюції.

У проголосованому документі також прописано безпосередньо Постанову, якою буде засновано Український фонд.

Документ іще має бути затверджений Радою ЄС і набуде чинності після публікації в Офіційному журналі.