Політика

15:19 26.02.2024

Болгарія і далі надаватиме Україні військову допомогу - прем'єр

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Болгарія і далі надаватиме Україні військову допомогу - прем'єр

Болгарія і далі надаватиме Україні військову допомогу, заявив болгарський прем'єр-міністр Ніколай Денков.

"Хочу нагадати: ми жодного дня не зупинялися в допомозі Україні. І ми і далі її надаватимемо незалежно від підписання тих чи тих документів - як у рамках спільних зусиль ЄС і НАТО, так і на основі двосторонніх угод. Допомога для України - це допомога для Європи і Болгарії", - заявив він на пресконференції із Зеленським у Києві в понеділок.

Водночас Денков не розголошував деталей надання військової допомоги Києву, але зазначив, що "ми постійно нарощуємо нашу підтримку і у сфері дипломатії, і у сфері військово-технічної допомоги, ми щодня перевіряємо, які у вас потреби і які наші можливості".

Це ж, за його словами, стосується і гуманітарної допомоги українцям.

Відповідаючи на запитання, чи має намір Болгарія підписати угоду про співпрацю у сфері безпеки з Україною, Денков відповів: "Питання щодо підписання гарантій безпеки обговорюватимуть, відбуватимуться консультації, і ми ухвалимо рішення".

Болгарський прем'єр також заявив, що його країна шукає можливості для підтримки міжнародних зусиль, спрямованих на пошук правильної форми для відшкодування Росією збитків, завданих нею українському народу.

Теги: #болгарія #денков

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