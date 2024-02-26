Зеленський про зустріч із прем'єром Болгарії: Ми домовились активізувати розбудову логістики та інфраструктури в нашому регіоні

Україна та Болгарія активізують співробітництво з розбудови логістики та інфраструктури в регіоні, повідомив президент України за підсумками зустрічі з прем'єр-міністром Болгарії Ніколаєм Денковим, який прибув до Києва.

"Сьогодні ми провели з прем'єр-міністром Болгарії Ніколаєм Денковим, як і завжди, продуктивні та цілком конкретні перемовини", - написав Зеленський у телеграм-каналі в понеділок.

Як уточнив глава Української держави, "ми домовилися з Болгарією активізувати розбудову логістики та інфраструктури в нашому регіоні. Наша спільна повага до принципу добросусідства додасть економічного зростання обом нашим країнам".

Зеленський також подякував Болгарії за підтримку зусиль України "в Чорному морі та в Дунайському регіоні щодо розширення торговельних потоків і відновлення нормального судноплавства. Це надзвичайно важливо, що нам вдається навіть у такий непростий час, попри всі складнощі, забезпечувати нормальні економічні відносини", - вважає президент України.