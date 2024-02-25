Перезавантаження влади залежить від дефіциту фінансів - Зеленський

Питання перезавантаження влади в Україні залежить від дефіциту фінансів, сказав у неділю на пресконференції в Києві президент України Володимир Зеленський.

"У нас є розмова з прем'єр-міністром. І вона базується виключно на дефіциті грошей. Якщо відповідний дефіцит триватиме, ми робитимемо все, щоб інфраструктура, і це не тільки про Кабмін ідеться, щоб інфраструктура управління нашої держави зменшилася", - сказав він.

"Зменшення кількості міністерств, зменшення кількості міністрів, більш скоординоване управління. Тому тут у нас абсолютно відкритий діалог, і ми до цього готові. Я думаю, що показником буде розуміння, що в нас буде навесні. Трохи пізніше, місяць-два, будемо все розуміти", - сказав Зеленський.