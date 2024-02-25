Зеленський: Розмови про нелегітимність президента після травня 2024 року - програма РФ

Розмови про нелегітимність президента України після травня 2024 року є програмою Російської Федерації, вважає Володимир Зеленський.

"Щодо легітимності це - наратив і програма РФ. Для всіх у принципі зрозуміло, що це програма росіян", - сказав Зеленський на пресконференції в Києві в неділю.

"Погана ідея. Я до цього ставлюся як до зрадницької позиції. Тобто... навіть суми грошей, які виділяються, суми грошей, які передбачені тим чи іншим інституціям, щоб цю тему порушувати", - сказав він.

У травні 2024 року спливає п’ятирічний термін повноважень президента України, однак, згідно із законом, проведення президентських виборів до закінчення воєнного стану неможливе.